„Je to naše podnikatelské riziko. Nechtěli jsme desátý ročník nějak napálit, náklady nám rostou, ale rozhodli jsme se trošku zariskovat a o stovku oproti loňsku zlevnit,“ vysvětlil Pavel Vlašín z pořadatelského týmu.

Největší hvězdou letos bude skupina Kabát. Nebude hrát standardní hodinu, ale dvě hodiny. Bude to dle pořadatele plnohodnotný koncert se vším všudy, velká show. „Před koncertem Kabátu ještě bude speciální show, která završí tu desítku,“ připomněl Vlašín jubileum, které festival letos oslaví.

Areál bude postavený trochu jinak, než jsou tradiční návštěvníci zvyklí. „Chystáme změny. Stage bude opravdu obrovská, ledky budou mít speciální tvar. Budou čtyři scény, ta jedna navíc nikdy dříve nebyla. Bude to celé takové vytuněnější, bude to mít slavnostnější ráz,“ poodhalil Vlašín.

Prázdniny v Telči

Z dálky se návštěvníci sjíždí na Prázdniny v Telči, což je folkový festival, který trvá přes dva týdny a myslí také na děti. Co do počtu návštěvníků jde o největší festival v republice. „Jezdíme každoročně, líbí se nám tady. Vždy jsme tu týden, pak si dáme tři dny pauzu, jedeme si odpočinout do lesa, a ještě se vrátíme,“ uvedla Jitka Divišová z Ostravy.

Pořadatelé chystají i Festival v Telči, kde 21. a 22. června vystoupí No Name, Walda Gang, Tata Bojs, Morčata na útěku a další ikony české hudby.

Na začátku srpna se pak mohou návštěvníci těšit na dvanáctý ročník rockového Magmafestu. Tam bylo loni plno, podle některých návštěvníků byl areál letního kina dokonce přeplněný. Pořadatelé se ale poučili a pro letošek nachystali nové pivní městečko nebo LED obrazovku směrem ke stánkům, aby ani lidé ve frontě nepřišli o dění na pódiu.

Zájmu se těší i jednodenní akce. Může jít o Májovku, která se tradičně koná prvního května v Lukách nad Jihlavou a letos tam vystoupí mimo jiné Anna K. Vstupná tam bývá dobrovolné a náměstí naprosto plné.

K festivalovému létu patří také ČeřínekFest v Hutích u Cejle. Letos tam přijede David Koller, UDG, Krucipüsk, Jaroslav Uhlíř nebo Ivo Jahelka. Festival se koná 19. a 20. července.

Oblíbená bývá i akce Přijďte na koncert, pomůžete. Ta se letos koná 7. září, sejdou se tam kapely z Jihlavska a okolí. Všichni přitom hrají bez nároku na honorář. Akce totiž má charitativní podtext a letos dostane vybrané peníze domácí hospic Bárka, který potřebuje auto pro sestřičky.

Jedná se přitom o akci pro celé rodiny. „Pro děti bude opět k dispozici velké dětské hřiště. Připravené bude malování na obličej, zaplétání copánků, tvořivé dílny. A určitě ještě něco vymyslíme. Loni jsme tam měli k zapůjčení i koloběžky a odrážedla,“ předeslala organizátorka Markéta Báťová s tím, že letošní novinkou bude fotokoutek s tematickým pozadím.

Bernard Fest v Humpolci

Vstupenky rychle mizí i v případě Bernard Festu. Tam bývá maximální kapacita Horního náměstí v Humpolci, která je pět a půl tisíce lidí, naplněná.

„Zájem o vstupenky je letos vyšší než v předchozích letech, pokud tedy někdo uvažuje o tom, že by chtěl na Bernard Fest jít, neměl by nákup odkládat, navíc cena vstupenek se každý měsíc blíže k festivalu zvyšuje,“ připomněl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Letošní program festivalu, který má vždy skvělou atmosféru a letos bude 21. a 22. června, je silný a podle pořadatele je těžké vybrat jen některé hvězdy.

V pátek vystoupí Pokáč, Čechomor, Tři sestry, v sobotu potom The Tap Tap a Jaroslav Uhlíř, Olympic, Wanastowi Vjecy a Horkýže Slíže. Důležitá je i otázka, jak to bude s cenami občerstvení „Cena piva zůstává stejná,“ ujistil s úsměvem Tulis.