K napadení jihlavské zastupitelky kandidující i v letošních volbách za Piráty a Fórum Jihlava mělo dojít před čtrnácti dny před koncertem na náměstí, kde byly stovky lidí. „Již v předchozích týdnech jsem byla terčem slovní agrese ze strany Miroslava Tomance, která se opakovala i v sobotu 27. srpna. Ani jsem si nevšimla, že ke mně přichází, jen jsem z dálky slyšela jeho nadávky,“ popsala Berková s tím, že jí Tomanec udeřil do pravého ramene, kde měla v minulosti dvě komplikované zlomeniny. Proto musela vyhledat lékařskou pomoc.

Krátce poté, co o incidentu informovali na sociálních sítích Piráti a Fórum Jihlava, vydal své stanovisko také Radek Hošek. Je lídrem kandidátky za STAN, na které je jako nestraník právě Miroslav Tomanec. I jemu obviněný podnikatel řekl, že k žádnému útoku nedošlo. „Mluvil jsem s řadou lidí, kteří se akce účastnili, a pana Tomance i paní Berkovou před i po čase, který udala jako čas napadení, viděli,“ uvedl Hošek.

Diskuze o Horácké multifukční aréně: Musíme začít co nejdříve, shodli se

Stejně jako s Tomancem se chtěl Hošek sejít také s Miroslavou Berkovou, reakce se ale nedočkal. Dle informací, které Hošek má, byl incident nahlášen na policii až tři dny poté, nikoliv hned na místě, kde by bylo vysvětlení jednodušší. Vše by mohl objasnit záznam z kamer na náměstí. Lídr kandidátky za STAN o něm mluvil s primátorkou Karolínou Koubovou, která mu tvrdila, že záznam má k dispozici. Radek Hošek jí požádal o zaslání, dosud to ale neviděl.

Za nehoráznost pak Hošek považuje, že na facebookovém profilu, kde prohlášení o napadení Berkové vyšlo, je Miroslav Tomanec zablokovaný a nemůže tak reagovat. Závěrem Hošek prohlásil, že pokud policie vyšetří, že k napadení došlo, udělá všechny kroky pro to, aby Tomanec na kandidátce skončil.