/PŘEHLEDNĚ/ Od Velikonoc umožnila jihlavská radnice řidičům parkovat v takzvaném fialovém režimu až dvě hodiny zdarma. Veřejnost však stále tápe, jak to v praxi funguje. Deník proto přináší odpovědi na nejčastější otázky.

Jak poznám fialový režim?

Čáry na vozovce jsou vždy modré, je třeba sledovat barvu na dopravní značce, na mapě (jihlava.cz/mapaparkovani) nebo v aplikaci, kromě fialové může být ještě modrá nebo oranžová.

Kde tento režim najdu?

V okolí kulturních institucí, sportovišť nebo úřadů. Konkrétně například v třídě Legionářů za Billou, u městského nádraží nebo kolem Fritzovy ulice.

Co je potřeba udělat pro parkování zdarma?

Zadat parkování do aplikace EasyPark, kde stačí „natočit“ čas, nebo do parkovacího automatu. Ten vydá oprávnění po stisknutí zeleného tlačítka. Kdo potřebuje parkovat na delší dobu, může stisknout červené tlačítko a dostane standardní tarif, ovšem s dvěma hodinami zdarma. Jinými slovy za tři hodiny zaplatí dvacet korun a pak za každou další hodinu dvacku.

Kolikrát za den lze dvě hodiny parkování zdarma čerpat?

Pouze jednou za den, respektive za čtyřiadvacet po sobě jdoucích hodin, které se počítají od začátku čerpání. Zároveň je nutné tuto výhodu vyčerpat naráz, není možné jí rozdělit do více kratších parkování.

Dá se bezplatně parkovat i bez využití aplikace či parkovacího automatu?

Ano, jihlavská radnice deklaruje, že toleruje stání do dvaceti minut zdarma bez zadávání SPZ do parkovacího automatu i bez využití aplikace. To platí pro fialový, modrý i oranžový režim.