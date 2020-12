Radnice totiž reagují na současnou situaci a mají omezené úřední hodiny. Celkem pět dní v týdnu jsou často zamčené. Jen v pondělí a ve středu se tam veřejnost dostane bezproblémově. V souladu s nařízeným opatřením mají lidé každý týden dvakrát pět hodin na to osobně si vyřídit, co potřebují.

Spoustu věcí je ale možné vyřešit virtuální cestou, týká se to zejména platby nejrůznějších poplatků. K upřednostňování telefonu a e-mailu při komunikaci s pracovníky úřadu vyzval veřejnost i starosta Okříšek na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý.

Více než deset hodin týdně mají k dispozici Jihlavané. „Úřad funguje pět dní v týdnu trvale, bez ohledu na úroveň opatření ohledně pandemie,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk s tím, že je už od druhé poloviny listopadu pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu shodně devět hodin a to vždy od osmi ráno do pěti odpoledne. Stejné úřední hodiny má například i městský úřad v Pelhřimově.

Práce z domova však byla na magistrátu využívána už před pandemií, jen se letos rozšířila u zaměstnanců, kde to má smysl a je vhodná. A to mimo jiné i z důvodu, aby po případném výskytu koronaviru mohla dál fungovat stěžejní pracoviště. „Navíc řada profesí drží pohotovost sedm dní v týdnu nepřetržitě,“ dodal Daněk.

V Lukách nad Jihlavou vedení městyse doporučuje si schůzku v jiný než úřední den domluvit předem. „Co jde, to si zaměstnanci dělají v režimu home office,“ potvrdil starosta Viktor Wölfl.

V nedaleké Brtnici je sice také zamčeno, ale veřejnost má možnost si zazvonit. „My jsme fyzicky v práci. Home office povolujeme jen výjimečně na jeden den,“ uvedla starosta Miroslava Švaříčková. V kancelářích musí lidé být i kvůli vyřizování telefonátů.

Podobně fungují i v Sobíňově na Brodsku. „Jsme tu pět dní v týdnu, oficiálně pro veřejnost ale jen dva dny v týdnu po pěti hodinách,“ řekl starosta Miloš Starý a dodal: „Práci za nás nikdo neudělá.“ V Sobíňově se pak mimo úřední dni ani nezamykají. „Jen ať lidi přijdou. Je to celé pěkný nesmysl,“ usmál se starosta.

V Libici nad Doubravou pak fungují bez omezení. „Pořád pracujeme v plném počtu. Nechtěl jsem ani nechtěl omezovat úřední hodiny,“ potvrdil starosta Václav Venhauer.

Na hejtmanství „směnují“

Na situaci reagoval i krajský úřad. Tam mají povinné úřední hodiny v pondělí a ve středu, i během prosince pak pokračují ve směnování, jak v nadsázce říká ředitel Zdeněk Kadlec. V praxi jsou zaměstnanci rozděleni do skupin A, B a C s tím, že první dvě skupiny by se vzájemně neměly vůbec dostat do kontaktu. „Jejich potkávání s příslušníky skupiny C by mělo být minimalizováno a vždy chráněno,“ dodal Kadlec s tím, že v této skupině by kromě vedoucích pracovníků měli být jen ti, kteří musí být nezbytně fyzicky přítomni na pracovišti.

Obdobně se zaměstnanci rozdělili na dvě skupiny, které chodily do práce obden, i v mnoha dalších městech a obcích, mimo jiné v Nové Cerekvi na Pelhřimovsku.

Koronavirus se však může vyskytnout i u zaměstnanců radnice a na menších obcích to znamená jediné – úplné zavření. Došlo k němu například v Jeřišně na Brodsku. „Kolegyně je pozitivní a já mám samozřejmě nařízenou karanténu. Obě v rámci možností pracujeme z domu,“ uvedla starostka Dagmar Vaňková.