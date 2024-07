Sotva skončil v amfiteátru jeden festival, a to sice Vysočina Fest 2024, už se chystá další akce. V pátek přijede do letního amfiteátru kapela Mirai, která to tu dobře zná. Byla tu na festivalu v předchozích letech. Letos přijíždí s vlastní show plnou zábavy a hudby.

Kapela Mirai na Vysočina Festu v roce 2022: Kapela Mirai na Vysočina Festu 2022 | Video: se souhlasem Hitrádia Vysočina

Mirai je česká popová hudební skupina. Vznikla v roce 2014 a pochází z Frýdku-Místku. Frontmanem, zpěvákem a kytaristou je Mirai Navrátil. V kapele dále hrají bubeník Šimon Bílý, baskytarista Michal Stulík a kytarista Tomáš Javůrek. Ve sbírce má ocenění z ankety Český slavík i Cenu Anděl i cenu Hudební ceny Evropy 2.

PROGRAM: od 15.00 otevření areálu

16.00 – 16.45 Mirai akustický koncert

17.00 – 17.30 Matěj Plšek (malá stage)

17.15 – 18.00 Autogramiáda

17.30 – 18.15 Dolls In The Factory (hlavní stage)

18.20 – 18.50 Mirai Talk Show & Kolo smůly

19.00 – 19.50 Thom Artway (hlavní stage)

19.10 – 19.35 Meet & Greet (VIP zona)

20.00 – 20.20 Vyhlášení tomboly (hlavní stage)

20.45 – 22.40 Mirai Megakoncert (hlavní stage)

22.20 - 22.40 Mirai afterpárty warm-up

22.40 – 0.00 DJ Mirai „Až do rána“ (malá stage/Mirai zóna)

Na akci čeká na návštěvníky také herní zóna ve stínu. Zájemci si budou moci do Playstation herní zóny přijít zahrát. Budou tu konzole s množstvím her, zájemci mohou soupeřit mezi sebou.

Placení. Na Mirai Summer Festu 2024 zaplatíte rychle, bezpečně a jednoduše díky NFCtron. Platby hotově ani kartou nebudou na koncertech možné. Náramek s čipem lidé obdrží při vstupu do areálu.

Vstupné na místě. Vstupenky ještě jsou, ale je dobré si to hlídat, aby nebylo vyprodáno. V současné chvíli je základní vstupné 949 korun.