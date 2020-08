Vedení města okomentovalo v aktuálním Brtnickém zpravodaji téma možné výstavby přehrady v údolí řeky Brtnice u Střížova. Jakékoliv obavy podle něj nejsou na místě.

Místostarosta Jan Přibyl vysvětlil, že tato myšlenka je stará už desítky let. Ožila v roce 2018, a to především z důvodu dlouhotrvajícího sucha. Rozhodně se ale stavba nepřipravuje. „Na území České republiky je v současné době vytipováno pětašedesát lokalit a nyní se diskutuje o rozšíření o dalších jednatřicet míst vhodných k výstavbě přehrady,“ uvedl Přibyl a tím, že ještě neskončilo schvalovací řízení na ministerstvech. Navíc příprava výstavby nádrže trvá desítky let.