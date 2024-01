Půjde o výrazný zásah do zahrádkářské kolonie v jihlavské lokalitě V Ráji, což se zahrádkářům nelíbí. „Kolik padlo vesnic kvůli vodním nádržím? Jedna menší kolonie zahrádkářů nikoho neomezí, dostanou vyplaceno, případně náhradu,“ řekl k tématu David Burda z Dlouhé Brtnice, který po silnici jezdí často.

„Já jsem rád, bude tam bezpečný úsek a nemusím mít strach, že nedojedu, protože za horizontem, a že jich tam je, proti mě vyletí nějaký pako,“ dodal.

Bezpečnost bude opravdu výrazně vyšší a to nejen pro motoristy, ale také pro lidi, kteří podél frekventované silnice bydlí. „Řešíme hluk, prašnost i nebezpečí. Když vidím přecházet děti silnici, jsou to hrozné situace. A co si budeme povídat, řidiči kamionů nejsou žádní andílci,“ zlobil se před časem například starosta Čížova Přemysl Moravec.

Takto má vypadat přeložka silnice mezi Jihlavou a Stonařovem podle plánů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Situaci sledují i ve Stonařově, úřad městyse stojí přímo u silnice z Jihlavy na Znojmo. „Mám pocit, že ten problém neustále narůstá. Je to katastrofa. Z okna úřadu vidíme dnes a denně, že kamionů je hodně,“ přidala svůj názor místostarostka městyse Kristýna Vostálová.

Dle statistiky denně projede mezi Jihlavou a Stonařovem bezmála devět tisíc aut, každé třetí je nákladní. Pro řadu řidičů jde o alternativní spojení mezi Prahou a Vídní.

Realizace přeložky silnice I/38 krok za krokem Stanovisko EIA - listopad 2009 Schválení záměru projektu – květen 2018 Vydání územního rozhodnutí – leden 2024 Vydání stavebního povolení – 2027 Vyhlášení výběrového řízení – 2029 Zahájení výstavby – 2030 Uvedení do provozu – 2032 Zdroj: ŘSD

S obtěžováním místních tranzitní dopravou by mohl být konec po vybudování přeložky silnice I/38 vedoucí západně od stávající silnice, která před pár dny získala územní rozhodnutí. K zahájení stavby je ale ještě dlouhá cesta, stavba má začít v roce 2030, první auta tudy projedou o dva roky později. Takový je plán.

Přeložka bude muset překlenout několik údolí s vodními toky i polní cesty, bude na ní celkem třináct mostů, dva nadjezdy a dvě mimoúrovňové křižovatky. „Návrh umístění mostních objektů je vyprojektovaný v závislosti na členitosti terénu a dodržení norem a požadavků pro silnice I. třídy,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiří Veselý.

