Trochu jiný pohled na věc ale pochopitelně mají podnikatelé, kteří z hustého provozu na mezinárodní trase těží. Jedněmi z nich jsou zmrzlináři z Vílance, kde se v létě stojí fronty a zákazníci se rádi vrací. Jiní zastaví jen ze zvědavosti, protože jedou zrovna okolo třeba do Chorvatska. Není jisté, jak tomu bude ve chvíli, kdy po silnici nebudou tisíce aut denně. Dle Ředitelství silnic a dálnic by měla stávající I/38 zůstat průjezdná, pokud si jí převezme do své správy Kraj Vysočina.