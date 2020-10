K postupu do zastupitelstva chyběl jediný hlas. Kandidátům navíc následně voliči říkali, že jejich preferenční hlasy nejsou ve výsledcích jednotlivých obcí zachyceny. A chtěli, aby koalice požádala o přepočítání hlasů.

Kde se dá najít chybějící hlas?



„Návrh koalice Pro TOP Vysočinu stojí na 3 hlavních pilířích. Voliči při kontrole zjistili, že v jejich okrsku chybí preferenční hlas, který svému kandidátovi udělili. Druhým okruhem jsou okrsky s velkým množstvím neplatných hlasů, kde jak v absolutních číslech, tak v procentech neplatných hlasů dochází k významné odchylce od průměru kraje. Třetí oblastí jsou okrsky s nesouladem v počtu vydaných a odevzdaných obálek,“ upřesnil obsah návrhu Zdeněk Dvořák, lídr kandidátky a starosta Dolní Cerekve.



Zdroj: tisková zprávy TOP 09

K tomu nyní dojde. „Právníci chtěli, abychom něco doplnili a vše jsme podávali v pátek během dopoledních hodin,“ vysvětlil Deníku Dvořák.

Obecně se nepočítá s tím, že by došlo k přepočítávání hlasů v celém kraji, určité okrsky by však mohly komise spočítat znova.„Lidská chyba se může stát kdykoliv, a nikdo jí nechce udělat schválně,“ řekl již dříve lídr koalice. Zároveň si všiml, že stížností na výsledky voleb na Vysočině je u krajského soudu v Brně více.

Ačkoliv nelze předjímat, jak soud rozhodne, už nyní je jisté, že dojde k posunu zasedání ustavujícího zastupitelstva. To bylo plánované na úterý dvacátého října, aktuálně lze odhadovat, že bude v první polovině listopadu. Do té doby by si také mělo pět koaličních stran rozdělit jednotlivé gesce a podepsat koaliční smlouvu.