Dvacet dní trvala naděje lídra kandidátky Zdeňka Dvořáka a dvojky Blanky Kutinové, že se jediný chybějící hlas najde a oni oba zasednou v krajské zastupitelstvu. Marně.

V první řadě koalice Pro TOP Vysočinu poukázala na fakt, že některým kandidátům nebyly započítány preferenční hlasy, stalo se tak minimálně ve dvanácti případech. Dále pak například v prvním okrsku ve Velkém Meziříčí dle členky volební komise bylo vydáno 307 obálek, v urně jich ale bylo 312, z toho 310 s platnými hlasy. Zpochybnění se týkalo i okrsků, kde bylo podezřele hodně neplatných hlasů.

Pokud by se do zastupitelstva dostali Dvořák s Kutinovou, bylo by to na úkor jihlavské primátorky Karolíny Koubové kandidující za Starosty pro Vysočinu a komunisty Karla Dvořáka.

Koubová má za to, že návrh na přepočítání hlasů není důvodný, Dvořák uvedl, že je pro něj nepochopitelné zpochybnění práce volebních komisí v osmi volebních okrscích. Návrh se mu proto jeví jako drzost. „Svůj neúspěch dávat za vinu těm, kteří zajišťovali zdárný průběh voleb, je nemorální,“ cituje ho usnesení.

Chyb bylo hodně, chybějící hlas ale nenašli

Návrh byl uznán jako důvodný, chybějící hlas se ale nenašel. "Není to radostné čtení," řekl Dvořák ve čtvrtek podvečer, když se o výsledku dozvěděl. "Je to paradoxní a možná až trošku zarážející. Chyb bylo neuvěřitelné množství, v jednom okrsku bylo třeba jedenáct platných hlasů, které nebyly uznány. Ani jeden z nich ale nebyl pro nás," pokračoval.

Třeba v Olešné měla získat koalice ODS a Starostů pro občany dvaatřicet hlasů, započítaných jich ale měla jen patnáct. V Novém Veselí pak nebylo započítáno deset hlasů pro Českou pirátskou stranu.

Co se týká chybějících preferenčních hlasů, ty se skutečně při přepočítávání "našly", celkový součet volebních lístků to ale nijak nezměnilo. Například v desátém třebíčském okrsku sice bylo nalezeno šest preferenčních hlasů pro Kutinovou, z nichž ani jeden nebyl ve výsledcích voleb zohledněn, počet hlasovacích lístků pro koalici se ale shodoval. V třiadvacátém volebním okrsku Třebíče nebyl ve výsledcích preferenční hlas pro Jana Matějku. V tomto případě ale nebyl hlas platný, v obálce byly totiž lístky dvou subjektů.

Mluvčí Kraského soudu v Brně Klára Belkovová uvedla, že se devět asistentů soudce přepočítávání hasovacích lístků věnovalo nad rámec své běžné pracovní činnosti. Celkový výsledek znali ve čtvrtek 29. října dopoledne. Soud závěrem konstatoval, že ačkoli neshledal návrh důvodným, ve světle pochybení okrskových volebních komisí jej lze považovat za legitimně podaný.

I přes neúspěšné zpochybnění voleb Dvořák výsledek voleb respektuje. "Co se dá dělat? Mohu popřát novému zastupitelstvu mnoho zdaru v jejich práci," řekl. Zatím není rozhodnutý, jestli bude kandidovat i za čtyři roky.