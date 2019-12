Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý dopoledne. „Jsem nesmírně rád, že jsme stihli dostavět křižovatku v tomto roce. Všichni víme, co nás provázelo za problémy během realizace,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Laštovička (ODS).

Zakázku totiž původně loni vysoutěžila jihlavská společnost PSJ, po jejím krachu pak staveniště přebrala Eurovia. Ačkoliv byl termín stanoven na květen 2020, vše se podařilo stihnout o půl roku dříve. Bylo to však za cenu trochu náročnějšího týdne v druhé polovině listopadu. Tehdy se nešťastně sešlo více uzavírek ve městě nedaleko od sebe.

První jihlavské parkoviště P+R nabízí kapacitu 110 míst, postupně by měla vznikat další. Radnice má představu, při které návštěvníci města nechávají auta na kraji města a pokračují MHD. Na novém parkovišti někteří řidiči stále nerozumí značení a při vyjíždění jezdí přes chodník. „Je tam plná čára, šipka, značení a nevím, co by se dalo udělat více,“ divil se jeden z přijíždějících řidičů.

Parkoviště může veřejnost využívat již od Dušiček, autobusy v nové zastávce také staví od začátku minulého měsíce. Jen úpravy křižovatky Žižkovy a Rantířovské ulice pokračovaly ještě během listopadu. Celkové náklady na realizaci projektu činily padesát milionů korun.