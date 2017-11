Přeskočil plot a běžel pryč. Ze zoo utekl samec antilopy

Havlíčkova Borová – To nejlepší na konec, alespoň tak to většinou bývá. Tentokrát to ale bylo naopak. V dohrávce 13. kola fotbalové I. A třídy skupiny A se střetla poslední Havlíčkova Borová s předposledním Bedřichovem. Oba dělily v tabulce tři body. A naštěstí pro hosty je to po víkendu už šest!