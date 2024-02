Zamkni pusu a poslouchej, začíná hodinu českého jazyka v 9. B mladá učitelka Veronika Rédlová. Najednou je klid a děti se dozvídají, že si dají rozcvičku, běhací diktát. To se hodí, hodiny ukazují na deset minut osm ráno.

Ačkoliv nejde o žádnou novinku, je potřeba v krátkosti zopakovat pravidla. „Na chodbě je dvanáct lístečků, nejsou očíslované, vy píšete na papír věty. Doplňujete všechno možné, měkké i a tvrdé y, e s háčkem, mne s háčkem, čárky. Prvních šest udělá jeden z dvojice, pak se vystřídáte. Až jich budete mít dvanáct, odevzdáte je a musí to být správně, abyste získali body,“ dává instrukce.

Žáci se hrnou ven ze třídy a sympatická učitelka vysvětluje, že podobných aktivit má v zásobě více.

„Máme různé kvízy, na procvičování pravopisu používáme bombičku, která někomu vybouchne v ruce. Každý jí může poslat dál až ve chvíli, kdy odpoví správně, u někoho se tak trochu zdrží,“ usmívá se Veronika Rédlová, která je jednou z deseti držitelek ocenění Učitel Vysočiny 2023. Jak sama říká, zábavná forma učení baví nejen děti, ale i ji samotnou.

Tento přístup se líbí i zástupkyni ředitelky Markétě Pfeiferové. „Tak by to mělo být. Všechno se posouvá a musíme dětem nabídnout něco jiného, než bylo nabízeno nám. Není jednoduché je zaujmout a jsem moc ráda, že se to tady daří,“ říká zástupkyně po skončení vyučující hodiny.