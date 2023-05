/ROZHOVOR/ Budova Obchodního domu Jihlava, známého jako Prior, budí v krajském městě kontroverze. U příležitosti čtyřiceti let od otevření Deník připomíná část rozhovoru s městským architektem Alešem Stuchlíkem z podzimu 2021. Zazněla tam řada zajímavých myšlenek.

Jaký je názor vás jako architekta na Prior? Veřejnost ho nesnáší, je to ale jistá ukázka dnes již historické architektury…

(přemýšlí, pak si povzdechne) Samozřejmě to byla obrovská chyba, která se stala v minulosti. Ta stavba tam rozhodně neměla stát. Ale dneska už tam stojí a nějaká představa, že ho město koupí, zbourá a něco se tam stane, je finančně úplně mimo realitu. A neřeší to problém. Kdybychom za půl miliardy ten objekt koupili, za dalších sto milionů ho zbourali, tak nemáme vyjasněno, co bude dál. Má tam být volný prostor, který tam historicky nebyl, nebo kopie toho, co tam stálo předtím, nebo bychom dělali soutěž na nový špalíček? A je otázka, jestli to nebude stejně kontroverzní jako ten stávající Prior? Já si myslím, že ano. Vracet se dnes k historické architektuře je trochu zvláštní, vývoj je a nedá se zastavit. Když tam dnes postavíme něco, co bude moderní, nebude to tam taky úplně zapadat.

Takže by bylo lepší Prior nějak zmodernizovat?

Bylo by dobré ho polepšit a tím nemyslím ani tak vnější vzhled. Ten je daný a je to velice dobrý doklad té doby, která byla bezohledná. Prior má hrozně velký potenciál v tom, jaký je vztah toho domu k nejbližšímu okolí. Co tam komunikuje s okolím je v podstatě jen McDonald´s, jinak vlezu někam dovnitř a je to úplně jiný svět. Do Alberta jdu někam do sklepa, na straně k radnici je to jakýsi zářez do terénu. Je tam zeleň, která to možná měla humanizovat, ale vůbec se to nepovedlo.

Prioru se ale věnoval i vítězný architektonický návrh na proměnu náměstí, co v něm je?

Naznačuje, že kdyby se upravilo dělení na patra, hlavně v severní části, dá se navázat na terén a může to s náměstím komunikovat. Může tam být kavárna, tržnice a podobně. Nebylo by to jako dneska, že někam vlezu a je to svět sám pro sebe, neprovázaný s vnějškem.