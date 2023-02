Ty největší problémy, které jsme měli, byly s počasím. První tři únorové dny jsme se potýkali se sněžením a špatnou sjízdností silnic, v některých úsecích dokonce s jejich nesjízdností. První den se vše obešlo bez nehod a výluk, ve čtvrtek jsme měli dva autobusy v příkopě a v pátek ráno nás na hodinu vyřadila nesjízdnost Havlíčkovy ulice. V Heleníně pak do našeho autobusu narazilo osobní auto.

To vám zásadní změny v městské hromadné dopravě neulehčuje, že?

Je to tak. A ty změny jsou obrovské. Já osobně jsem byl 1. února od půlnoci v práci a kontroloval jsem všechny ranní výjezdy, správnost nastavení vozů a vše až na drobné výjimky bylo v pořádku.

Lidé z okrajových částí Jihlavy si často stěžují, sledujete sociální sítě?

Sociální sítě monitoruje náš mluvčí. Při přípravě rozjezdu nových jízdních řádů spolupracujeme i s vedením škol, mohu uvést jako příklad ZŠ Kollárovu. Aktuálně reagujeme na podněty přijaté emailem nebo telefonicky. V rámci zapracování těchto připomínek plánujeme dva okruhy změn, první na počátku března a druhý v dubnu. Opět tak požádám veřejnost, aby byly požadavky co nejvíce konkrétní, ideálně bez desítek vykřičníků, otazníků, sprostých slov a urážek. K dnešnímu ránu jsem na většinu emailových podnětů k novým jízdním řádům odpověděl.

Spoustě lidí nové jízdní řády vyhovují, ale ti se ve většině případů zřejmě neozvou.

Tak to je, a linka H je revoluční pro všechny. Trolejbus, který by jezdil od polikliniky až do průmyslové zóny mimo Masarykovo náměstí, jsme dosud neměli, když pominu expresní spoje. Roli přestupního bodu do linky H převzala místo Masarykova náměstí zastávka Chlumova. Požádal bych Jihlavany, aby zkusili o té lince přemýšlet – najít si spoje, zkusit si tím trolejbusem jet. Lidé mají návyk, že se linka 3 změnila v G, tak všichni jezdí ´géčkem´, ale my tam máme i linku H. Doufáme, že si časem najde své cestující, jako prodloužené ´céčko´ ke Kauflandu nebo ´béčko´ k Motorpalu.

Může dojít k větším změnám už na začátku března, nebo až po dvouměsíčním provozu?

Chceme se zaměřit na úpravy na lince 4 a další dílčí změny, které nevyvolají roztržení přestupů na navazující spoje. Určitě chceme doplnit večerní spoje na lince G z Masarykova náměstí na Horní Kosov a zpátky. Ostatní změny jsou složitější, ale i těm se budeme po dvou měsících věnovat.