„Koalice pracuje s variantou tři sta až šest set milionů korun. Na definitivní částce nejsme domluveni,“ řekl Schrek ke krajskému podílu a dodal: „Chceme, aby byl projekt realizován v pokud možno co nejvyšší kvalitě, ale nemůžeme dát částku mimo naše možnosti.“

Příspěvek bude pravděpodobně hejtmanství poskytovat v průběhu více let. Hejtman chce podporu rozložit do aktuálního volebního období, jinými slovy do tří let.

Jednání se zatím zúčastnili pouze koaliční politické kluby, hejtman se chce však sejít i s opozicí. „Rádi bychom se na podpoře dohodli jako Kraj Vysočina,“ dodal. Lídr hnutí ANO a bývalý náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla již dříve Deníku řekl, že se mu nová aréna líbí, ale náklady na výstavbu ho zaskočily.

Horácká multifunkční aréna měla podle propočtů vyjít na miliardu šest set milionů, což bylo příliš. Radnice tak přikročila k úsporným opatřením. Náměstek primátorky Petr Ryška odhadoval, že bude možné dostat se na sumu miliarda dvě stě milionů.