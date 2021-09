„I tam se s letištěm počítalo pro válečné účely jako v Jamném. V Henčově je podklad pro tryskáče, musel by se udělat jen povrch,“ vybavuje si Vomela.

Posledním hřebíčkem do rakve pro letišti v Jamném pak bylo, když začal Svazarm rozvíjet letiště v jihlavské místní části Henčov.

Starosta Ľuboš Varhaník si pamatuje, že to byla jedna z mála ploch v okolí, kde se dalo přistát. Pak ale pokročila dostavba dálnice, která byla koncipována jako případná plocha, kde lze přistát.

