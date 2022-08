Za výzkum magistrát tehdy zaplatil zhruba 150 tisíc korun. Utracené peníze nešly nazmar. Jihlava totiž data z výzkumu využila při tvorbě strategického plánu rozvoje města. Určité výhrady se ale objevily k samotné plánované kampani. Jednu z nich sdělil Českému rozhlasu Vysočina opoziční zastupitel Jiří Pokorný. „Původní myšlenka na zvýšení počtu obyvatel s trvalým bydlištěm není špatná. Město tak alespoň může získat více peněz do rozpočtu. Mělo by to být ale jenom doplňkem k řádné městské samosprávě. Lidé prostě na první dobrou musí říct ano, Jihlava je pěkné město, tady by se nám líbilo žít,“ vyslovil se.

Město pro nově registrované mělo v rámci kampaně nachystané různé bonusy. Samotný balíček, který měl poskytnout výhody jako vstup do zoo nebo jízdu hromadnou dopravou zdarma by ale byl pro jiné diskriminační. „Radnice původně plánovala projekt s názvem Staň se Jihlavákem, ale nakonec upustila od přidělování benefitů za přehlášení se k pobytu. Vstupenky do zoo, do Vodního ráje nebo jízdné v MHD zdarma nám nedoporučují ani právníci, protože by to mohlo být vnímáno jako nerovný přístup k obyvatelům,“ přidal mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Jedním z témat, které mělo být součástí balíčku benefitů, je i koncepce parkování. „Tu se do letoška nepovedlo naplno připravit a přitom měla být jednou z velkých motivací,“ přidala jihlavská primátorka Karolína Koubová. Koncepce se ale spustí další rok. „V ní budou zvýhodněni trvale přihlášení obyvatelé. Kdo nebude trvale přihlášen k pobytu v Jihlavě nebo nebude vlastníkem nemovitosti v Jihlavě, nebude si moci koupit rezidenční parkovací kartu a nebude tak moci v Jihlavě snadno zaparkovat blízko svého bydliště,“ vysvětlil Daněk.

Podle Daňka se město nevrátí ani k takzvanému nakupování obyvatel. „Víme, že to tak některá města stále dělají, ale Jihlava se k tomu v žádném případě vracet nebude. Nakupování obyvatel znamená, že bychom za přihlášení k pobytu vypláceli peníze. Tak to bylo naposledy před asi patnácti lety. Krajské město tehdy vyplácelo za přihlášení k trvalému pobytu prémii tři tisíce korun, aby navýšilo počet obyvatel nad hranici padesát tisíc obyvatel, což byla hranice pro vyšší přerozdělování daní,“ nastínil Daněk.

Jihlava se chce vydat jiným směrem. „Podle současných politiků se chce Jihlava nyní zaměřit na skutečně funkční principy, které chce a bude maximálně podporovat, tedy na dostupné bydlení a dostatek pracovních příležitostí v kombinaci s dobrou životní úrovní, se vstřícnou a dostupnou městkou mobilitou a také nabídkou kvalitních volnočasových aktivit, sportu a kultury. Do těchto oblastí nyní směřuje hlavní pozornost města,“ dodal Daněk.

Jedním z dalších měst na Vysočině, kde se podobná kampaň také dělá, je i Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Za přihlášení k trvalému pobytu rovněž nabídl tři tisíce korun. Získal tak čtyřicet sedm obyvatel. Podle starosty Bohumíra Nikla výzva mířila na ty, kteří už v třítisícovém Ždírci bydlí a využívají jeho služby. Rozvoj města podle něj radnice podporuje řadou aktivit. „Připravujeme parcely, chceme stavět bytový dům, podporujeme tady různé podnikatelské záměry," uvedl příklady.

Podle starosty má být finanční odměna motivací, aby se lidé, kteří nemají ve městě trvalý pobyt, rozhodli do konce roku ke změně. Kampaň Staň se občanem Ždírce, si město vyzkoušelo poprvé před pěti lety. Tehdy se přihlásilo pětašedesát lidí. Radnici to stálo podle Nikla asi dvě stě tisíc korun, do rozpočtu získala třikrát tolik.

V první vlně využil možnost například Petr Adam. „Zrovna jsme se zařizovali. Přihlásil bych se stejně, ale bonus byl zajímavý,“ konstatoval.

Podle jeho názoru na kampani není nic špatného. „Ti lidé u nás žijí. Mají od města služby a město se o lidi stará. Tak ať se přihlásí natrvalo. Tři tisíce nejsou tolik, abych záviděl,“ poznamenal.