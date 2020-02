Dnes desetiletý chlapec sní o kariéře vojáka a učí se velmi dobře. „Jeho otec prodává potraviny, matka je v domácnosti. Mají základní vzdělání a chtějí, aby jejich děti dosáhly na vyšší vzdělání a lepší práci,“ popsala Bohumila Morská, která za Adopcí na dálku stojí.

Její třída pomáhá už třináct let, kdysi dávno s myšlenkou přišli sami žáci. I když nejsou prodejní stánky přístupné veřejnosti, dobroty v jednotné ceně deset korun za kus jsou vždy vyprodané velmi rychle. Největší zájem bývá o barevné zákusky. „Maminky se předhánějí a jsou vynikající cukrářky. Je to výborné,“ ocenila Morská.

Velká fronta se tvořila u stolku chlapců Václava Palána, Václava Vorálka a Viléma Škarka, kteří nabízeli vafle, čokoládové muffiny a také medový perník s lentilkami a čokoládou. „Vaflí byly dvě plné krabice, všechny se prodaly,“ hlásili hoši.

Zatímco dříve stačilo vybrat pět tisíc, letos bylo nutné vybrat o patnáct set více. Ale to by neměl být problém. „Myslím, že to vyjde,“ odhadla učitelka při pohledu na prázdné krabice na stolech.

„Je to skvělé kvůli svačinkám a ta myšlenka, že podpoříme žáčka, který nemá peníze na vzdělávání, je smysluplná i pro naše žáky,“ zhodnotila aktivitu ředitelka školy Andrea Frolíková. K žákům školy se totiž touto cestou dostane informace, že se některé děti mohou mít i hůře než oni.