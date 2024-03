Kontroverzní a životu nebezpečné HHC výrobky si lidé od středy šestého března nepořídí. V úterý ale ještě byly automaty na jihlavském náměstí a v obchodní zóně Aventin v provozu. A měly co nabídnout.

Prodej produktů obsahujících HHC musí v úterý 5: března skončit, automaty na jihlavském náměstí a v Aventinu byly dopoledne stále v provozu. | Video: Deník/Martin Singr

Produkty obsahující konopí, ke kterým měli přístup mladiství i děti, mohly mít mimo jiné podobu želé, sušenek nebo gumových medvídků. Množily se však případy, kdy děti po konzumaci těchto sladkostí s HHC končily v nemocnicích.

Zanedbatelná není ani finanční stránka. Balíček těchto produktů stojí stovky korun. Automat v Aventinu někdo opakovaně vykradl, věc už řeší policie.

Medvídci s HHC? Výrobci jsou vždy krok před námi. Musíme jednat, říká poslankyně

Poslankyni z Vysočiny Martinu Ochodnickou zklamal přístup výrobců a distributorů, kteří cílí právě na děti.

„U energetických nápojů se začaly objevovat obaly s dětským motivem Hello Kitty, nikotinové sáčky mají příchutě, které si jako dospělí nikdy nekoupíme, protože by většině z nás nechutnaly. Stejné to je s medvídky,“ vyjmenovala poslankyně v nedávném rozhovoru pro Deník.

O nebezpečnosti těchto automatů a jejich možné regulaci hovořili koncem minulého roku také jihlavští zastupitelé, žádný konkrétní krok však neschválili.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Zasáhla tak vláda. Od středy šestého března nemají být tyto produkty k sehnání, od toho dne totiž budou na seznamu zakázaných návykových látek.

Prodejci na blížící se zákaz reagovali výraznými slevami. Jejich zákazníci by tak měli vědět, že je od středy trestné i samotné držení těchto látek.

Držení malého množství HHC a dalších nově zakázaných látek bude možné potrestat pokutou do patnácti tisíc korun, u většího objemu půjde o trestný čin.