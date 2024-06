Za kilogram jahod 80 korun, ale také 150 korun. Takové jsou ceny na tržištích a dočasných prodejních místech po celém Jihlavsku. Jahody jsou nyní horkým zbožím, lidé si je zamlouvají u prodejců předem a berou naráz třeba i deset kilogramů.

Prodej jahod na Masarykově náměstí v Jihlavě. | Video: Deník/Martin Singr

„Nemám jahody kde pěstovat, tak si je ráda koupím. První košík sníme na posezení, další zamrazím a když se mi bude chtít, udělám pár sklenic marmelády,“ zapřemýšlela Michaela Procházková, která si nedávno koupila osm kilo jahod na jihlavském Masarykově náměstí.

V centru krajského města se jahody prodávají hned na několika místech. Jahody původem z Polska stojí 80 korun kilo, jahody ze znojemského stánku jsou skoro jednou tak drahé. Začátkem týdne u obou stánků stály fronty.

SAMOSBĚRY NA VYSOČINĚ

Česká Bělá, Jahody Šantrůček

75 korun/kilogram jahod, od pondělí 3. června každý den od osmi do šesti hodin večer, dle zásob

75 korun/kilogram jahod, od pondělí 3. června každý den od osmi do šesti hodin večer, dle zásob Farma Josef Čapek

Cena 85 korun/ kilogram jahod, jsou vypsané termíny, nutno sledovat

Farma Simandl, Jemnice

Cena 85 Kč/kg, další možnost objednávek samosběru v neděli 9. června ve 20.00. Samosběr bude minimálně do poloviny června.

Prodejci jahod však jezdí za lidmi i do menších měst a obcí. Už ve středu 5. června se budou prodávat jahody od 12.00 do 12.50 naproti multimarketu v Telči ve Svatoanenské ulici. Přibližně dvoukilový košík vyjde na 150 korun. Lidé si měli jahody rezervovat předem na sociálních sítích, to aby prodejce měl přehled o tom, kolik jich má dovézt. Jenom za jeden den se o jahody přihlásilo přes sto lidí. Najdou se i tací, kteří chtějí rovnou osm košíků. Pokud však budou zásoby dostatečné, dostane se i na náhodné kolemjdoucí.

Ve stejný den, tedy ve středu 5. června, budou jahody prodávat také v Třešti na prodejním místě za Albertem. Tam bude prodejce pouze půl hodiny od 11.45 do 12.15 a košík jahod velký asi 2,3 kilogramy vyjde na necelé dvě stovky. I zde je lepší rezervace předem.

Jahody na Třebíčsku: rezervace jsou nutné u samosběru i nákupu

V Jihlavě se jahody tento týden dají sehnat také u obchodních center Krystal a Březinky. Tady kilo jahod první jakosti vyjde na 89 korun. Druhou jakost lze sehnat i za 39 korun. Prodejní doba je od osmi do pěti večer a nebo do vyprodání zásob.

Na Jihlavsku totiž lidé nemají možnost nasbírat si jahody na samosběru. Na samosběry je ale možné vyjet za hranice okresu, jen je třeba se předem informovat, za jakých podmínek si lidé mohou přijet. A zda jsou jahody zrovna uzrálé ke sběru.