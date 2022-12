Na Vysočině patří k hlavním dodavatelům šupináčů na vánoční stůl Rybářství Vysočiny Chotěboř. „Ryb je dost, ale co do velikosti jsou o něco menší, protože bylo sucho,“ řekl za rybářství majitel Josef Nikl. Jak upřesnil, jeho rybáři začali s rozvozem šupináčů už v pondělí na hlavní prodejní místa před supermarkety. Další prodej kaprů nabízí rybářství na sádkách.

Ve srovnání s loňským rokem ceny kapra stouply. „Loni jsme prodávali kilo kapra za devadesát korun, letos je to sto deset korun za kilo. Nešlo to jinak. Nejen kvůli cenám energií, ale i krmení hodně zdražilo. Metrák pšenice stál nejdřív 550 korun, ale pak už 950,“ vysvětlil Nikl a dodal, že samotný prodej kaprů je čím dál náročnější. „Kdo si chce rybu koupit, neměl by čekat na poslední chvíli. Čím dál méně lidí chce domů kapra živého. Naopak zákazníci chtějí kapra zabít odborně a dokonce vykuchat, takže u kádí nám pak stojí zbytečně fronty,“ poznamenal Nikl.

Je to tradice

Kapr na vánočním stole musí být. To si myslí Dana Melounová z Havlíčkova Brodu. Na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě s výběrem dlouho nečekala. „Chci pěkného a velkého. Všechno zdražilo. Musíme se s tím smířit, ale mít na stole kapra, je u nás tradice. Tak ušetříme jinde. Napeču třeba méně cukroví, aspoň nepřibereme,“ dodala s úsměvem.

Na Pelhřimovsku začalo rybářství Bohumíra Císaře s prodejem ryb od začátku prosince. „Máme nejen kapry, ale také amury, líny nebo pstruhy,“ upřesnil Císař. Jak dodal, i v jeho rybárně si zákazník sáhne trochu hlouběji do kapsy. „Kapry, amury nebo líny si u nás zákazník koupí v ceně 110 korun za kilo. Ve srovnání s loňskem jsme zdražili o deset korun. Jinak je to u pstruha, tam stojí kilo dvě stovky,“ dodal Císař.

Na Jihlavsku nabízí prodej vánočních ryb rybářství Lipnice na sádkách Lipnice, Telč a Moravské Budějovice. „U nás nabízíme kapra výběr v ceně 108 korun za kilo. Samozřejmě jsme zdražili. Loni to bylo tuším asi dvaadevadesát, ale to už přesně nevím,“ řekl Milan Kubeš ze sádky z Moravských Budějovic.

S nabídkou vánočních šupináčů přišlo i Rybářství Kinský Žďár nad Sázavou. Ryby má k dostání na třech místech ve Žďáře, prodává však jen kapry.

Jak si vybrat správného kapra poradil agrární analytik Petr Havel. "Když už jdete pro živého kapra, měli byste si vybrat toho, který už není v posledním tažení. Neměl by plavat břichem vzhůru, i když je třeba říct, že čerstvě leklý kapr je také poživatelný a není jej třeba vyhazovat. Až na to, že z jeho vnitřností rozhodně nedělejte polévku, ale vyhoďte je,“ poradil Havel a dodal: "V kádi hledejte ideálně takového kapra, který má kolem dva a půl kila. Takoví jsou optimální hlavně proto, že nejsou zbytečně tuční, na rozdíl od větších."

Prodej kaprů

* Rybářství Vysočiny Chotěboř: 110 korun kilo

* Občerstvení U Vodníka Havlíčkův Brod: 109 korun

* Bohumír Císař Pelhřimov: 110 korun kilo kapr, lín, amur, pstruh 200 korun kilo

* Moravské Budějovice sádky: 108 korun kilo kapr

* Telč sádky: 102 korun kilo kapr

* Rybářství Kinský Ždár nad Sázavou: 110 korun kilo kapr