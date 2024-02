Na protest bude dohlížet také policie. Mluvčí Dana Čírtková informovala, že policisté budou při porušení předpisů nekompromisní a budou za to ukládat nejvyšší možné sankce. „Budeme dohlížet zejména na to, zdali řidiči vozidel, kteří se do jízdy zapojí, dodržují všechna pravidla o provozu na pozemních komunikacích. Policisty bude také zajímat, zda k jízdě použili vozidlo, které je v řádném technickém stavu. Budou také namátkově kontrolovat, jestli řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu,“ sdělila Čírtková.

Okres Jihlava Cca 60 vozidel.

Trasa 1 : Jihlava (ZZN) – kruhový objezd RAJ – kruhový objezd Kasárna a zpět.

: Jihlava (ZZN) – kruhový objezd RAJ – kruhový objezd Kasárna a zpět. Trasa 2: ZD Telč – kruhový objezd Kasárna – kruhový objezd RAJ a zpět.

Kromě Čechů se akci zúčastní i zemědělci ze Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy nebo Lotyšska. Prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal nevyloučil, že protestní akce zemědělců přerostou na některých místech v dočasné blokády hranic. „Protesty sílí po celé Evropě a připojují se k nim i zemědělci v Česku. Nechceme znepříjemnit život lidem, ale upozornit politiky na problémy farmářů. Ti se potýkají s nízkými výkupní cenami komodit a zároveň vysokými náklady, které ještě rostou kvůli řadě populistických rozhodnutí. Proto jsme vyzvali všechny zemědělce, aby se sjednotili a řešili problémy společně bez ohledu na velikost či výrobní zaměření,“ řekl Doležal.