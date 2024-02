Mohl byste úvodem říct, o co dnes na silnici z Jihlavy na Znojmo jde a kolik se zapojí zemědělců? Touto akcí se připojujeme k protestům, které se dnes konají v celé Evropě. O formě bylo rozhodnuto minulý týden na jednání zemích Visegrádské čtyřky. Připojují se k nám i další státy. Původně to bylo pojaté jako blokáda hranic, ale nakonec budeme protestovat ve všech krajích po celé republice. Máme tu přes sedmdesát kusů zemědělské techniky.

Může jízda konvoje něco změnit? A pokud ano, co by to mělo být?

Věříme, že ano. Proto jsme tady. Dneska je politika Evropské unie vyloženě antizemědělská a to, co provádí Brusel, je katastrofa. Zemědělci už nemají kam couvnout, opatření jako zelená dohoda jsou vyloženě likvidační. Jak je možné, že sedlák nemůže orat jen proto, že tím zvyšuje produkci kysličníku uhličitého a zvyšuje erozi, nesmí chovat krávy, protože tím produkuje amoniak a podobně? To jsou bezprecedentní věci. Tlačíme na to, aby se opatření upravila, nemusí se úplně rušit.

To ale, tuším, nebude všechno…

Další věc je obrovský nárůst kontrol. Zemědělci to nezvládají, to je plnění samých nařízení, příkazů, rozkazů a za vše jsou sankcionovaní. To jim zvyšuje náklady a přidělává starosti. A třetím okruhem jsou dovozy. Nikdo proti Ukrajině nic nemá, ale zboží, které odsud jde a v jakých objemech, to úplně zbouralo trh s obilím. Kde jsou náklady, energie, hnojiva, pesticidy a výkupní ceny jsou, jaké byly před čtyřiceti lety. Evropský a náš trh je zahlcený obilím, které je potřeba dostat někam pryč, aby se to začalo všechno trochu rovnat.

A Evropská komise vám v tomto směru nepomáhá?

V Bruselu je podepsaná dohoda o bezcelním dovozu z Ukrajiny do konce června. Už jsou hlasy, že by se měla o rok prodloužit, a to jsme jednoznačně proti, to je úplně likvidační. Evropská komise navíc připravuje dohodu se zeměmi z Jižní Ameriky, to je opět nekvalitní, nekontrolované zboží, které je levné a domácí trh podráží. Bude tu dělat obrovské problémy.

Někteří zemědělci jsou i proti vládě, co ta zavinila?

Došlo k totální změně dotačního systému, platby pro drobné zemědělce byly sebrané středním firmám. Ty jsou v nevýhodě, ale přitom vyrábí nějakých osmdesát procent produkce.

Můžete se vrátit k pondělní demonstraci, která nedopadla podle představ pořadatelů?

Ať to bylo, jak to bylo, na tyto akce se vždy naváží lidé, kteří tam nemají co dělat. Myslím si, že motto pondělní demonstrace bylo podobné nebo úplně stejné jako máme my. Zemědělci jsou jen jedni a my tímto pokračujeme v naší snaze.

Protestní jízdou po frekventované silnici můžete naštvat řadu řidičů. Nemáte obavu, že se budou na zemědělce zlobit?

Toho se vůbec nebojím. Pokud to lidé trochu sledují, tak nás pochopí. My se nějakým způsobem ozvat musíme. Jiná možnost už není, tak chceme, aby lidé věděli, že jsou tu čeští zemědělci, kteří chtějí vyrábět české potraviny, aby byly na trhu, starat se o krajinu a normálně podnikat.