Změna budí emoce. „Je vidět na čůrající chlapy a na ženy u umyvadla, jak se malují. To první mi vadí, to druhé ne,“ sdělil Deníku cestující Karel Kovaříček.

Oprava za dvacet milionů: nádraží v Jihlavě se změnilo k nepoznání, podívejte se

S kritikou se obrátil také na ICOM transport, který autobusové nádraží vlastní. Dostalo se mu prý odpovědi, že dveře záchodů nejsou zcela průhledné, je na nich silueta muže a ženy. „Podle mě je tam ale i tak dobře vidět,“ stál si za svým názorem cestující.

Nový terminál VRT u Jihlavy má svoji podobu. Podívejte se

Petr Král z ICOM transport Deníku sdělil, že dosud žádnou stížnost tohoto typu firma neeviduje. Naopak pochval zaznamenala několik. Co se týká průhlednosti, nevidí to Král jako problém. „Pokud by si někdo stoupl přímo ke dveřím a koukal mezi postavami, uviděl by prostor s umyvadly. Z místa dveří není vidět do míst, která by ubírala cestujícím soukromí,“ reagoval s tím, že podobné dveře jsou vhodné také z bezpečnostních důvodů.