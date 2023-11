Od něj schytala několik ran přes zmrzlé nohy. „Když křičím už dost a jsem schoulená, že to bolí, tak odejde. Jenže za pár minut se vrátí a začne mlátit dál,“ stěžuje si Vlachová na nevybíravé chování krampuse. Svůj příběh sdílela i na sociálních sítích, kde příspěvek získal desítky reakcí i komentářů. Organizátor Petr Jelínek se za chování některých účinkujících omlouvá. Zároveň doplňuje, že s tím musí návštěvníci průvodů počítat.

Jelínek ujišťuje, že událost řeší. „Chceme se s paní sejít a omluvit se. Bylo to za hranou. Jen si myslím, že to měla řešit s námi přímo a nepoužívat sociální sítě,“ nabízí svůj pohled. Přestože souhlasí, že fláknutí metlou bylo zahranou, tak podle něj metly k podobné události patří. „V Rakousku to bývá ještě divočejší. My jsme se snažili krampuse krotit, aby nebyli tolik agresivní. Jenže jich tam bylo dvě stě. Ne každého můžeme uhlídat,“ vysvětluje.

Na akci krampusů v Polné byly tři zóny oddělené podle strašidelnosti i podle intenzity kontaktu, který budou účastníci v maskách mít s diváky. Nejbezpečnější část byla vyhrazená přímo pro děti. Jelínek přidává, že na místě celou dobu byla pořadatelská služba. „Mohli jsme to všechno vyřešit rovnou na místě. Je to černá kaňka na celé události. Navíc krampusové z Vysočiny za to nemohou. Jsou nevinní. Akorát na ně vrhá špatné světlo někdo z Rakouska,“ podotýká.

Tahání za rohy i kopance: průvod Krampusáků skončil v Jihlavě ostudou

Svůj názor na sobotní střet dal Deníku i manžel Dominiky Vlachové Jiří Vlach. „Byla to zábava, když někomu stáhli čepici nebo skočili na plot. Vážné to začalo být, když mi začali mlátit manželku. Fyzicky jsme se nebránili, protože ty obleky stojí desetitisíce a určitě bychom to pak s manželkou odskákali my,“ říká. Sám také schytal rány. „To jsem neřešil, to bylo v mezích. Stáli jsme v prostřední zóně, která už byla intenzivnější. Přesto mlácení manželky je jednoznačně za hranou,“ komentuje muž s tím, že se spolu s organizátory nyní pokouší viníka z Rakouska vypátrat.