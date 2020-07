Ceny ovoce a zeleniny rostou na trzích i v supermarketech. Způsobuje to špatné počasí i dovoz plodin ze zahraničí.

Prodej ovoce a zeleniny na Masarykově náměstí v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dilema, jestli nakoupit na trzích, nebo v supermarketech, zvažuje Miloš Hajný. „Častěji nakupuju v obchodech, protože tam mají víc věcí, ale když beru na trzích, vím, že to bude kvalitní. le je to všechno drahé, loni stálo kilo jahod snad šedesát korun, letos je to přes stovku,“ říká. Že zboží zdražilo, přiznává i trhovec Dalibor Král z Třebíče. „Všechno hnije, protože prší, brambory v zemi, třešně, úroda není. A před tím to odnesly meruňky kvůli mrazům,“ vysvětluje.