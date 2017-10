Prvňáci mají svá tabla! Představíme školáky ze ZŠ ve Stonařově

Jihlava – Rozhodl špatný vstup do třetí části. Do té doby byli hokejoví junioři Dukly lepší než Pardubice. Jenže gólově to nevyjádřili, a když hosté dali dva bleskurychlé góly ve 42. minutě, bylo zaděláno na překvapení. Už v úterý 31. října to může jihlavský výběr napravit na ledě druhé Plzně, kde se představí od 17 hodin.