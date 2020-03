O zde vyráběné plastové trubky teď přechodně není zájem. Automobilky jako Volkswagen, Hyundai, TPCA či Fiat – Chrysler totiž kvůli pandemii nového koronaviru přerušují výrobu, na poslední chvíli odříkají objednávky. Přičemž Fraenkische právě především pro automobilky své výrobky dodává. Bude proto kopírovat chování odběratelů.

„Opatření se dotkne asi 800 lidí ve firmě. Není to tak, že výroba půjde úplně na nulu, ale zásadně omezit ji musíme. Vše je v pohybu, snažíme se reagovat pružně,“ uvedl personální ředitel okříšského výrobního závodu Martin Klusáček.

K omezení dojde od pondělí 23. března do neděle 5. dubna. Zaměstnanci obdrží náhradu mzdy ve výši dohodnuté s odborovou organizací. „Kolik to bude? To nekomentuji, některé firmy procenta platu zveřejňují, my jsme se rozhodli, že tak neučiníme,“ poznamenal Klusáček.

Ředitel podniku Jiří Novotný připustil, že vedení okříšského provozu se připravuje i na další černé scénáře. „Možná budeme řešit, s kým vyrábět – v případě výskytu viru v naší firmě, možná pro koho vyrábět – pokud dojde k výraznějšímu ochlazení ekonomiky,“ řekl. Věří, že podnik krizi ustojí.

A i v dalších firmách, navázaných na velké automobilky, zaměstnanci vnímají, že je „něco ve vzduchu“. Například společnost Jopp má stovky zaměstnanců v provozech ve Velkém Meziříčí a v Třebíči. Vyrábí třeba řadicí páky do aut. A už i tady pociťují, že odbyt skokově klesl. „Ano. Zvažujeme odstávky. Dnes už 90 procent našich zákazníků omezuje provoz na dva až čtyři týdny. Děláme opatření, abychom dokázali reagovat, rozhodneme se tento týden, jak přesně postupovat dál,“ uvedl jednatel vysočinského provozu společnosti Jopp Dušan Brym. Vedení této společnosti čeká na jednání vlády. „Babiš slibuje pomoc firmám, zatím se týká jen malých a středních podniků. Třeba v Německu se v takových složitých situacích na výplatách zaměstnancům při odstávkách podílí částečně zaměstnavatel a částečně stát,“ řekl Brym.

V Joppu nechtějí zaměstnance uvést do výrazných finančních potíží. „Pokud bychom jim dali jen třeba 60 procent platu, bylo by to pro jejich rodiny příliš kruté až likvidační,“ zdůraznil jednatel Brym.

Co Bosch a Mann+Hummell?

Jeden z největších zaměstnavatelů na Vysočině, jihlavský Bosch, je rovněž součástí automobilového průmyslu. I tam jeho 4300 zaměstnanců sleduje, co bude dál. Firma dodává část produkce do Německa, podstatně zasaženého pandemií, ale trhy má i jinde ve světě. Mluvčí Pavel Roman na přímý dotaz, zda už má tuzemská pobočka firmy termín, kdy zaměstnancům oznámí, že omezuje výrobu a nechá je doma, odpověděl zatím jen v náznaku. „Neustále sledujeme situaci na trhu a jsme v pravidelném kontaktu s našimi zákazníky a zástupci zaměstnanců. Reagujeme pak ve výrobě na změny v požadavcích, abychom uspokojili současné potřeby našich zákazníků,“ řekl.

Pohyby na trhu automobilového průmyslu, nebo spíš mrtvo, už se odráží i na výrobě v novoveském Mann+Hummellu, kde se dělají filtry. I zde zatím „ven“ nesdělují, jak přesně upraví režim výroby v následujících týdnech s tím, že ho nejdřív oznámí zaměnstatcům, kterých je zde víc jak 1200. „Na chování našich zákazníků musíme reagovat a v souvislosti s ním upravit či omezit naše činnosti tak, abychom zajistili co nejmenší dopad na naše podnikání a chránili tak naši společnost i pracovní místa. Situaci, která se mění prakticky denně, se v současné době velmi intenzivně věnujeme,“ uvedla mluvčí provozu v Nové Vsi Monika Jičínská.