Muzikanty pozvala Alena Skovajsová z Nadačního fondu Šťastná hvězda, přijeli rádi. „Máte tady krásně, akorát tady máte vždy větší zimu, než je v Plzni,“ zhodnotil kytarista Dan Dobiáš před druhým koncertem. Ten s klávesistou Michalem Vaňkem a zpěvačkami Annou Baťkovou a Genny Ciatti odehráli v Domově důchodců na Lesnově.

Tou dobou už měli za sebou návštěvu Alzheimercentra Jihlava, kde se i tančilo. „Přijeli jsme potěšit naše starší spoluobčany, protože to teď nemají jednoduché. Jak jsme se dnes dozvěděli, neměli návštěvy už od poloviny ledna, což je naprosto šílené,“ vysvětlil hudebník. „Mně je jich hrozně líto, tak jediné, co můžeme udělat, je jim to zpříjemnit koncertem,“ pokračoval.

Kromě hudby bavil publikum i slovy. Prozradil, že se nedávno během nucené pauzy vyučil zahradníkem. Později se začal zajímat, jestli by si mohl odvézt strom, který roste před budovou domova důchodců. „Já mám tyto akce rád, lidé jsou vděční a nás to baví,“ řekl po skončení druhého koncertu.

Ačkoliv bylo chladno, náladu to kytaristovi nezkazilo. „Může být i hůř. Není velké horko a pro seniory je to asi ideální. Nám je trošku zima, ale to vůbec nevadí,“ usmál se. Stejně jako zvukař Mirek Zmrhal, i kapela vystoupila bez nároku na honorář a cestovné.

Ředitelka domova důchodců Alena Řehořová akci uvítala. „Je to úplně super. Jsme tu skoro dva měsíce zavření bez jakýchkoliv aktivit, pro naše klienty i zaměstnance je to obrovské zpestření,“ řekla. Koncertu se dle jejího odhadu zúčastnilo kolem osmdesáti lidí, další se dívali z balkonů a pokojů.

Současnou situaci prý ale snáší důchodci dost těžce. Ačkoliv se personál snaží jim zprostředkovat kontakt s rodinou přes e-mail, skype nebo telefon, osobní setkání nelze nahradit. Návštěvy se v nějaké formě snad podaří obnovit v červnu.

Nelehká situaci nijak netěší ani Alenu Skovajsovou. „Situace je špatná, nemůžeme pořádně dělat žádné akce. Teď je sice povoleno sto lidí, ale pro nás je to pořád hodně málo. Na naše akce chodí mnohem více lidí a my potřebujeme vybrat co nejvíce peněz pro nemocné děti,“ připomněla. Stále však věří, že se její plány na benefiční akce podaří zrealizovat ještě letos.