Tereza Urbánková (dále TU): Vůbec. Doufala jsem do v umístění do třetího místa, že bychom mohli být. Ale že to bude první, to jsem nečekala.

David Lukačko (dále DL): Já se musím přiznat, že trošku jo. Ale konkurence byla hodně velká a tak jsem si ani nemyslel, že bychom opravdu mohli být první.

Když se vrátíme na začátek, jak těžké bylo vymyslet, co vůbec budete vařit?

TU: Bylo těžké dát to dohromady s povinnými surovinami, které stanovil Kraj Vysočina. Ale dali jsme hlavy dohromady, něco si k tomu řekli a tak se to sestavilo (smích).

DL: Něco jsme viděli v časopisech, probrali to s mistrem, trochu si jídla upravili a došli k výsledku, který jsme dnes předvedli.

Jak náročné byly přípravy, kolik času jste těmto dvěma pokrmům věnovali?

DL: Trénovali jsme na to pět dní, vždy každý den jedno jídlo. Naučit se každé z nich nám tedy trvalo dva tři dny, pak už to bylo ideální.

Na přípravy jste byli ze školy omluvení?

TU: Jelikož šlo o školní akci, tak ano.

I když jste postup zvládali, jak jste se cítili tady, bylo to jiné?

TU: Bylo a hodně. Prostředí jiné, cizí lidi…

I když jste vyhráli, bylo dneska při vaření něco, co se nepovedlo?

TU: Ano, určitě tam něco bylo, ne vše bylo perfektní, ale… Dostali jsme se na první místo (smích).

Jaké byly pocity poté, co se vyhlásilo třetí a druhé místo?

TU: Doufali jsme, byli jsme napjatí, klepali se.

DL: Přesně tak, byli jsme napnutí jak kšandy, úplně maximálně (úsměv).

Postupujete do finále v Remeši. Loni jste se tam byli podívat, letos už budete vařit…

TU: Já tam loni nebyla. Ale byla jsem tam nedávno na čtrnáct dní na stáži. Bylo to tam skvělé a hrozně se tam těším podruhé.

DL: I já se těším zpátky do Remeše, bude to úžasný.

Věříte si na stupně vítězů nebo dokonce na první místo?

DL: Na první už asi ne… Ale zkusíme se alespoň na to druhé či třetí místo dostat. To věřím, že je reálné.

TU: První místo by byla hodně velké bomba. Bude tam větší konkurence a vyhrát první místo bude určitě těžké.

Věříte, že vám dnešní úspěch v kariéře pomůže do kuchyní těch nejlepších restaurací?

TU: Určitě, odnášíme si nejen spoustu zážitků, ale i zkušeností. Víme i o chybách, které jsme udělali a to vše nás posouvá dál.

Sama za sebe máte cíl, kam byste se chtěla dostat?

TU: Chtěla bych se naučit co nejvíce v gastronomii, získat nové zkušenosti a rozdávat je dál.

A co druhý člen vítězného týmu, kam byste chtěl vy směřovat?

DL: I já bych se chtěl dál věnovat gastronomii, učit se nová jídla, poznat nové chutě a chtěl bych se dostat někam vysoko.

Máte vysněný nějaký konkrétní hotel nebo restauraci?

DL: To nevím, ale chtěl bych se dostat do zahraničí, kde jsou hodně luxusní podniky. Tam bych se chtěl učit od těch nejlepších (úsměv).