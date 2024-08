Komplikovanou situaci, co se parkování u nemocnice a krajského policejního ředitelství týká, bude zčásti řešit třípatrový parkovací dům, jehož stavba právě začíná na místě dosavadního parkoviště v ulici Doktora Jiřího Procházky.

Kapacita bude téměř sto míst a bude sloužit zejména pro služební auta. „Dispoziční a technické řešení současných garáží, které jsou uvnitř areálu ředitelství, neumožňují žádný realizovatelný stavební zásah, kterým by se tyto garáže zvětšily, a tím se počet parkovacích míst navýšil,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Problematická je také potřeba připojení na zdroj elektrické energie.

Parkovací dům s průjezdem do vnitrobloku bude mít celkem tři sjezdy, každý bude směrovat do jiného podlaží. „Tyto sjezdy budou napojeny kolmo na stávající místní komunikaci ulici Dr. Jiřího Procházky, a to formou sjezdů přes chodník,“ doplnila Čírtková. Podél jižního sjezdu bude chodník pro vstup do parkovacího domu.

Celkové náklady na přístavbu parkovacího domu, spojovacího krčku do budovy ředitelství a rekonstrukci zpevněných ploch ve dvoře jsou téměř sto tři miliony korun. Hotovo má být do konce roku 2026.