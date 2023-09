/VIDEO, FOTOGALERIE / Děti se po dvouměsíční pauze vrátily v pondělí 4. září opět do škol. Někteří novopečení žáci se na svůj první školní den tak těšili, že nemohli dospat. Podívejte se, jak si první minuty ve třídě užili žáci ze škol na Vysočině.

První školní den dětí na Základní škole Bartuškova v Třebíči | Video: Deník/Milan Krčmář

Desítky natěšených dětských tváří vzhlížejí k pánovi na stupínku. „Umí někdo z vás už počítat?“ ptá se Leoš Šeda, ředitel Základní školy Bartuškova v Třebíči. Přihlásí se chlapec v červeném tričku: „Já umím už do stovky.“ „Tak to tě asi rovnou pošleme do druhé třídy,“ odpovídá ředitel. „A já mám aktovku s Batmanem,“ ozve se další. Jak na tuto hlášku reaguje Leoš Šeda, není slyšet, protože celá třída se zaplnila smíchem přihlížejících rodičů.



První školní den na Bartuškově škole je pro prvňáky samozřejmě stejně slavnostní jako kdekoli jinde. „Já nemohla dospat, vstávala jsem už v šest,“ říká jedna holčička. Asi není výjimkou, a to nejen mezi dětmi. „Já taky nemohl dospat, dnes v noci jsem se budil každé dvě hodiny,“ glosuje ředitel Šeda při přecházení do další třídy. Těch „prvňáčkovských“ mají v tamní škole letos celkem tři.

Na žďárské základní škole Švermova otevřeli letos pro nejmladší žáky čtyři třídy. V jedné z nich zahájila novou životní etapu také Ela Chlubuová. A nemohla se už dočkat. „Všechno je pro mě nové a všechno se mi tady líbí. Na první den jsem se těšila a těším se i na ty další. Mám tu už hodně kamarádů ze školky. Některé děti sice neznám, ale s nimi se také skamarádím,“ vypráví nadšeně prvňačka. A dodává, že teprve uvidí, který předmět bude její nejoblíbenější.

Čtyři třídy pro prvňáky letos na Švermově navštěvuje jednadevadesát žáků. Jedna ze tříd je přitom v areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou. V Jihlavě nastoupilo v letošním roce do prvních tříd 611 dětí. V Havlíčkově Brodě potom poprvé do školních lavic usedlo 263 dětí.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Do prvních tříd na Vysočině letos nastoupilo celkem více než pět a půl tisíce dětí. Jako tradičně dostali nováčci dárek od kraje. Letos to byl reflexní batůžek s nápisem Školák Vysočiny, ve kterém jsou předměty zaměřené na bezpečnost dětí.