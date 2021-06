První v Československu: Před třiceti lety Jihlava odstartovala éru supermarketů

Na tehdejší dobu to bylo něco nevídaného, bylo zde k dostání čerstvé zboží a na poměry té doby šlo o velký obchodní prostor, vzpomínala před časem seniorka z Jihlavy Pavla Radová na otevření Many. Šlo o první supermarket nejen v Jihlavě, ale dokonce v celém Československu. Dnes je to třicet let, kdy se sem vydali na nákupy první zákazníci.

První supermarket v tehdejším Československu otevřel v červnu 1991 v Jihlavě nizozemský maloobchodní řetězec Ahold v místě dnešního supermarketu Albert. | Foto: Ahold

Mana otevřela přesně 6. června 1991 na největším jihlavském sídlišti Březinky. „Dnes, kdy je nějaký super nebo hypermarket na každém rohu, tomu už těžko věří i pamětníci, ale tehdy to byla velká věc. Nic na takové úrovni zde do té doby nebylo,“ vyzdvihl Tomáš Fejfar, tehdejší poslanec České národní rady, který se o vznik prodejny v Jihlavě zasadil. Obchod v sídlištním nákupním centru Vysočina do Československa přivedla nizozemská společnost Ahold, nyní provozovatel sítě prodejen Albert. „Bylo to svým způsobem legrační. Do Jihlavy jezdily autobusové zájezdy až ze Slovenska. Poprvé jsme tam viděli takové věci, jako třeba řezané květiny nebo okrájené maso,“ popsal Fejfar. Je to borec. Podívejte, jaké kresby maluje senior z Jihlavska ve svých 94 letech Přečíst článek › Právě řezané květiny se ale staly propadákem. Nebyl o ně zájem. Naopak nejvíce šla na odbyt jablka, zejména ty odrůdy Jonagold. Jak psal dobový tisk, průměrný zákazník v Maně utratil asi sto korun, což dnes odpovídá zhruba 350 korunám. Řady zákazníků neprořídly ani po měsících od slavnostního otevření. „Pro každodenní nákupy se do Many ale chodit nevyplatilo. Jezdilo tam i hodně přespolních, takže se člověk dost načekal,“ přidala svou vzpomínku další obyvatelka sídliště Drahoslava Kazdová. Prodejna Mana, která rozpoutala boom supermarketů a po několika letech i hypermarketů v zemi, skončila po necelých osmi letech. V bývalých prostorách byl pak v červnu otevřen supermarket Julius Meinl. Aktuálně je tam Albert.