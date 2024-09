Právě v prostory, kde se děti zabaví, už před časem doufala Barbora Staňková. „Občas v Jihlavě obědváme a děti milují Happy Meal, proto do McDonald´s často zamíříme na jídlo všichni. Doufám, že v Aventinu by to mohlo být více komfortní. Bude to nejnovější, tak se to nabízí, před restaurací by mohlo být i malé dětské hřiště, místo na něj určitě je,“ uvažovala nahlas mladá maminka.

Řidiči zase ocení první McDrive v Jihlavě, kdy nemusí kvůli nákupu vystupovat z auta, mohou využít McDrive nebo McDelivery, kdy jim obsluha objednávku přinese na vyhrazená místa na parkovišti. Dezerty a široké spektrum nejen teplých nápojů pak nabízí McCafé. V restauraci je 119 míst, dalších 64 lidí může sedět na zahrádce.

Nová restaurace přináší i pracovní místa. „Práci u nás najde až 60 lidí, což představuje příležitost pro všechny věkové kategorie,“ sdělil Tomáš Myler z McDonald´s. Tento řetězec působí v Jihlavě od rok 1996, kdy začala fungovat první pobočka na náměstí, další pak otevřela také v Cityparku. Tam fungují i další fastfoodové řetězce jako je KFC, Burger King nebo Bageterie Boulevard.

Nová pobočka McDonald´s v kraji otevře ještě letos v Třebíči.