Rybník v lokalitě v minulosti byl, jsou to ale už desítky let zpět. „V šedesátých, sedmdesátých létech se budovaly podobné nádrže. Tato byla hotová v roce 1985, ale neplní svojí funkci, je netěsná,“ uvedl místostarosta Kamenice Miloš Duba. Při otázce, zda nádrž přebetonovat nebo odstranit radnice zvolila druhou variantu.

Návrat do minulosti bude lepší i z hlediska ochrany životního prostředí, v lokalitě jsou totiž chránění živočichové. Rybník také pomůže lepšímu vzhledu vesnice. „Řehořov je nyní odkanalizovaný, má i čistírnu, tak už do rybníku nepoteče nic, co nemá,“ uzavřela starostka Eva Jelenová.