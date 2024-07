Kuřecí játra a jablko, divoký losos a mrkev nebo hovězí maso a mrkev. Ale také kokos a jahoda či sýr a hruška. Takové příchutě nově nabízí zmrzlináři z Vílance vedle jejich „domácího“ provozu také ve stánku v Novém Hubenově. Jde o zmrzlinu pro psy.

Točená zmrzlina z Vílance je široko daleko vyhlášená a ke stánku se svými páníčky chodí i psi, zmrzlina pro čtyřnohé zákazníky ale přišla tak trochu náhodou. „Jednoho dne se mezi našimi zákazníky objevili i sympatičtí manželé, kteří psí zmrzlinu do Česka dodávají z Berlína. Dříve jsme ji do našeho sortimentu zařadit nemohli z kapacitních důvodů, od letoška už jsme se zvětšili do nových prostor, takže psí zmrzlině nestálo nic v cestě,“ usmívá se Jiří Doležal, který se ve stánku střídá s manželkou.