Jak se vám žije v Puklicích?

Dobře, já miluji život na vesnici. Myslím, že Puklice jsou skvělým místem pro život. Máme tady všechno, co můžeme potřebovat – školu, školku, obchod, poštu i dvě hospůdky. Je pravda, že pár věcí mi tady v minulosti scházelo a to je i důvod, proč jsem se stala starostkou. Snažíme se to vylepšovat.

Když budete konkrétní, co se vám už za dva a půl roku ve vedení obce podařilo?

První rok byl hodně o administrování, přípravě projektových dokumentací, učení se a slaďování. Minulý rok už se začaly realizovat některé projekty, na které jsme obdrželi dotace. Za největší úspěch považuji obdržení dotace z Ministerstva financí ČR na rekonstrukci základní školy. Byl to jeden z hlavních cílů, se kterým jsem šla starostovat. Škola byla v zoufalém stavu, na půdě stály kýble a necky, protože do střechy teklo, elektroinstalace byla v havarijním stavu, školní kuchyně včetně vybavení byla také hodně „retro“. V rámci opravy se nám podařilo samostatným projektem vyřešit bezbariérovost a za necelý milión vybavit speciální IT učebnu. Celá akce vyšla na 28 miliónů korun. K tomu se nám podařilo přes MAS Leader Loucko získat další dotaci z Programu na rozvoj venkova, kterou jsme použili na nové vybavení školní kuchyně za necelých 700 tisíc korun a z dalších menších dotací z Fondu Vysočiny jsme pořídili vybavovací předměty. Mohlo by se to zdát dostačující, ale opak je pravdou, škola zůstává dál v našem hledáčku a připravují se další projekty na její rozvoj. Děti jsou naše budoucnost. A jakmile dokončíme investice do základní školy, přesuneme se do mateřské školy.

Další velkou událostí je pro nás výstavba dětského hřiště, které nám maminkám malých dětí v Puklicích opravdu hodně scházelo. Na druhý pokus se nám podařilo získat dotaci z MMR a hřiště za 900 tisíc už je také ve škatulce „dokončeno“.

V naší místní části Studénky probíhá revitalizace zeleně, v rámci které dojde ke zvelebení celé obce. Těším se, až s jarem rozkvetou nové květinové a bylinkové záhonky a rozkvetou nově zasazené keře. I nová mlatová cestička a proutěné stavby pro děti vypadají hodně dobře. Za tenhle projekt i dětské hřiště patří veliké díky naší místostarostce Lucii Doležalové, která právě ve Studénkách bydlí a na tento projekt velmi pečlivě dohlíží.

Minulý rok se nám dále podařilo postavit chodník u obecního úřadu, zpevnit kontejnerové stání ve Studénkách, vytěžit kůrovcovou kalamitu, vyměnit okna v obecních bytech a třeba také projednat změnu územního plánu.

A na čem nyní pracujete?

Kolik máme prostoru? (smích) Plány máme veliké, vše je ale podmíněno dotacím. Příjmy obcí jsou omezené a naše potřeby stonásobně převyšují částku, která nám na investice každý rok zbývá. V prosinci jsme na MMR podali 4 žádosti o dotace. Jeden projekt řeší další etapu stavebních úprav na základní škole. Je v něm vše, co se nám do předchozího projektu nevešlo - zateplení, oprava střechy nad jídelnou, oprava sociálního zařízení a kanalizace. Další projekt řeší okolí školy. V plánu je vybudování nového parkoviště, chodníků a osvětleného přechodu pro chodce pro zajištění větší bezpečnosti dětí. Třetí žádost byla na opravy místních komunikací a poslední žádost na vybudování workoutového hřiště. Dále připravujeme velký projekt na rekonstrukci fotbalového hřiště, s Povodím Moravy budeme letos rekonstruovat kamenné koryto Puklického potoka a v dubnu zahájíme práce v lese, musíme zalesnit něco přes čtyřicet hektarů lesa po kůrovcové kalamitě. A jeden z velkých snů se nám začne plnit již příští týden, díky dotaci z MMR zahajujeme stavbu multifunkčního sportoviště u základní školy.

Jaké máte v Puklicích spolky a jak v této době fungují?

Nefungují, tak jako nefunguje nic v této době. Jinak jsou ale místní spolky velmi aktivní. Je tady opravdu hodně skvělých lidí, kteří se starají o kulturní, sportovní a společenský život v obci. Já jsem jim za to hodně vděčná, sama se ráda na přípravách aktivně podílím. Nejvíc aktivit má pod sebou TJ Sokol Puklice. Kromě organizování akcí pro veřejnost, jsou aktivní hlavně ve fotbale, ledním hokeji a stolním tenise. Pak tu máme spolek Puklice v akci, ten organizuje rozsvěcení vánočního stromu, amatérský triatlon a dětské odpoledne, které jsme vloni nahradili letním kinem. A pak jsou tu další spolky jako myslivecký spolek, chovatelé, zahrádkáři a samozřejmě hasiči. Velmi aktivní je Sbor dobrovolných hasičů v naší místní části Studénky, společně s dalším spolkem, který nese název Spolek dětem Studénky, v čele s naší místostarostkou Lucií Doležalovou, zajišťují společenské a volnočasové aktivity pro občany Studének.