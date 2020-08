„Celkem je navrženo bydlení pro asi dva tisíce čtyři sta obyvatel na zhruba třiadvaceti hektarech plochy,“ řekl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Centrem nové čtvrti bude městský bulvár. Na jeho konci okolo malého rybníčku bude prozatím točna trolejbusu. Plánují se i dvě zelená náměstíčka. Jedno s vodní nádrží a druhé travnaté, pojaté jako suchý poldr mezi bytovými domy. Kolem městské třídy pak chtějí architekti vybudovat unikání dešťové zahrady.

Navazovat na hlavní silnici bude bulvár s obchody, kancelářemi a službami. Tam může najít své prostory i mateřská škola nebo komunitní centrum pro seniory. Zvládat letní vedra pak pomohou košaté stromy v ulicích. Na samém kraji u Tesca a střední školy Trivis se budou rozkládat pak budou dva malé parky – ovocný sad a divoký biotop.

Zajímavá je pilotní obytná ulice. V ní lze parkovat na začátku a na konci bloku, přičemž do ulice lidé běžně jezdit nebudou. Snad jen když bude potřeba umístit děti do sedaček nebo vyložit velký nákup. Tím bude ulice bezpečnější pro běžný pohyb dětí a sousedé se budou častěji potkávat.

Prostor dostane i oblíbené zahrádkaření. V lokalitě budou klasické zahrádky různých velikostí i komunitní zahrady.

Stezka zůstane pro pěší a cyklisty

Magistrát chce pro pěší a cyklisty zachovat starou, zřejmě Haberskou, stezku. Ta v minulosti propojovala Kolín a Znojmo, dodnes se zařezává do okolního terénu a má mírnější stoupání. „Historická stopa stezky je respektována i zde a bylo by ideální, kdyby se podařilo obnovit i průchod kolem plotu psychiatrické nemocnice,“ uvedl Daněk.

Nejnovější územní studie řeší návrh zástavby rozvojové lokality komplexně a zohledňuje aktuální trendy výstavby nových čtvrtí. Lidé budou mít možnost bydlet na předměstí krajského města, odkud se pěšky dostanou do centra i do přírody. Radnice chce do nové čtvrti zapojit i městský okruh, který v budoucnosti obklopí krajské město a bude navazovat na Okružní ulici.