Po cyklostezce se už neprohání jízdní kola ani inline brusle, sem tam proběhnou běžci nebo jde někdo na procházku. Jinak je celkem klid. Na dětském hřišti jsou dvě maminky s dětmi, na workout hřišti jeden z Jihlavanů tuží své svaly. Ve skateparku sedí skupinka mladých a diskutuje.

Opravdu živo je ale vedle, na pumptracku. Mladí borci tam jezdí na kolech i koloběžkách. „Koukejte, jak skočím,“ hlásí jeden z nich. Kolo pak opravdu jde do vzduchu, ale asi málo. „To nebylo ono, zkusím to znovu,“ říká záhy mladík, když se vrací ke kamarádům. Není zdaleka jediný, kdo neúnavně krouží po letos vybudované dráze. Někteří se pak sjedou pro zpestření projet do skateparku, ale rychle se zase vrací.

Kousek od pulsujícího pumptracku jsou přitom již nachystaná sněžná děla, která v zimě pomohou v areálu vytvořit trasu pro běžkaře. „To je dobře, že město něco dělá pro lidi,“ komentuje novinku senior Jiří, který se zde zrovna prochází a původně si myslel, že jsou tam děla jen uklizená a následně pojedou k letnímu kinu, kde byla dráha loni. Jak ukazují poslední dni, může se klidně stát, že se v Českém mlýně při sportovním dovádění potkají běžkaři a vyznavači adrenalinové jízdy na pumptracku.