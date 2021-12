Radní Vymazal: Do pěti let se v Jihlavě bude za parkování platit. Všude

/FOTO/ Kdo bude chtít v Jihlavě parkovat, bude za to platit. Výrazná změna koncepce parkování ve městě čeká Jihlavany už během následujících let. V krajském městě bude postupně přibývat placených zón a do pěti let se rozšíří od centra po celém městě. To bude rozdělené do tří zón a lidé, kteří pojedou až do centra, za to budou muset zaplatit. Zadarmo už na ulici prostě nezaparkují.

Parkovacích ploch je v centru Jihlavy poměrně hodně. Někde se platí, někde to stále jde zadarmo. | Foto: Deník/Martin Singr

Součástí této koncepce pak musí být odstavná parkoviště na krajích města. Zatím funguje jen jedno P+R parkoviště a to u hřbitova na příjezdu od Pelhřimova. Tam se dá stát zadarmo a hned vedle něj je zastávka MHD. „Budou ze všech směrů,“ řekl k podobným odstavným plochám radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal a pokračoval: „Od Třebíče máme pozemky, které využívá dopravní podnik. Z východu máme pod bývalým hotelem Jihlava hotové parkoviště pro šedesát aut, zatím je využívané k soukromým účelům.“ Magistrát chce jednat s obchodními domy Tesco a Kaufland. Podle Vymazala by jim část parkoviště označená jako P+R přinesla zákazníky. O parkovacích domech stojících na okraji města u obchodního domu Tesco, u plánovaného Centrálního dopravního terminálu nebo za obchodem Billa hovořil už předloni v létě tehdejší náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička. Následně se mluvilo o lokalitě pod Brněnským mostem nedaleko zoo. Radnice už přišla i s tím, že by řešením byly jednosměrky. Policie dopadla sprejera: posprejoval v Jihlavě nákladní auto Jihlavané ale dobře znají lokality, kde je místa na parkování dost. Jsou to například široké ulice na dohled od autobusového nádraží. „I když Dukla hrála extraligu a návštěvnost byla vysoká, stačilo ty ulice projet a místo se vždy našlo,“ potvrdil svou zkušenost s lokalitou na dohled od nádraží, ale také vysoké školy a CZ Loko Arény sportovní fanoušek Roman Nerad. „Tam se to zpoplatní na nějaké střednědobé parkování,“ připustil Vymazal. Ostatně ani do centra autům nikdo nezakáže vjezd. Jen se bude za parkování platit. „Chceme, aby veřejný prostor nebyl parkovištěm, má daleko větší hodnotu. Dovolíme, aby lidé měli možnost se dostat do centra, do svého zaměstnání, ale za určitých podmínek. A bude na nich, jak si to vyhodnotí,“ řekl Vymazal s tím, že krátkodobé zastavení v městě nebude nijak drahé. Pro dlouhodobé parkování pak bude vhodnější sdílet auta nebo jezdit po městě na kole. Ostatně radnice se chce příští rok pustit i do projektu sdílených kol. Covid: Kraj Vysočina vede v počtu nově nakažených. Nejhorší stav má Žďársko Radní věří, že lidé změny pochopí, když je bude radnice správně komunikovat. Jako příklad uvedl zatím jedinou rezidenční zónu ve městě, je u pivovaru. „Místní k tomu měli zpočátku odpor, nakonec to ale přijali velmi pozitivně a obyvatelé okolních oblastí nás žádají, abychom to zavedli i u nich,“ řekl Vymazal. Potřebu začít regulovat počet aut podložil magistrát čísly. „Za posledních pět let v Jihlavě přibylo každý rok v průměru 674 aut. Máme už téměř 26 tisíc aut a přitom Jihlava má 51 tisíc obyvatel. A to tam není započítaná skupina N1, což jsou malé dodávky, ale třeba i Škoda Octavia, která má mřížku,“ řekl konkrétní čísla Vymazal. I proto jsou úvahy dovolit maximálně dvě auta do rodiny. „Naši sousedé jsou čtyři a mají čtyři auta. Otázku, kde zaparkovat, pak řešíme všichni,“ řekl Deníku jeden z Jihlavanů, který nechtěl uvést své jméno, redakce ho však zná. U Stáje narazil do auta protijedoucího auta, zranil 2 lidi. Policie hledá řidiče Součástí změn v koncepci parkování bude centrální informační systém, který pravděpodobně už příští rok umožní řešit parkovací karty z pohodlí domova bez nutnosti návštěvy úřadu. Vznikne také aplikace, která umožní placení parkovného. „Zůstanou kiosky, nadále bude fungovat i placení přes SMS,“ ujistil Vymazal, že žádná ze stávajících variant zrušená nebude. Důležitou součástí celého systému bude digitální kontrola, jinými slovy auto, které bude jezdit po městě a sledovat SPZ. Podle nich snadno zjistí, kteří řidiči neparkují správně. Změny koncepce parkování v Jihlavě



- celé město bude rozděleno do tří zón s odstupňovanými cenami za parkování



- z každého směru bude mít odstavné parkoviště



- lidé budou mít možnost platit za parkování přes aplikaci



- řešit parkovací karty půjde online bez návštěvy úřadu