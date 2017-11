Radnice chce vrátit gotický kříž s ukřižovaným Kristem

Jihlava – Téměř sedm set let starou gotickou plastiku Přemyslovského kříže, která od 14. století zdobila jihlavské kostely, se opět pokouší vedení krajského města získat zpět.

Kříž je součástí expozicie v Obrazárně Strahovského kláštera v Praze.Foto: archiv Kraj Vysočina

Od roku 1994 je totiž kříž v Praze. Tam ho poslali jihlavští farníci na restaurování a na krátkodobou výstavu. Poté měl být dle písemné dohody vrácen zpět. K tomu ale zatím nedošlo. Jihlavští farníci však o navrácení unikátní památky příliš nestojí.



„Již 23 let je součástí zpoplatněného okruhu Strahovské obrazárny a galerie. Jihlava tak přichází o mimořádnou památku evropského významu, ale také o Svatý kříž, předmět úcty, skrze který pramení požehnání pro Jihlavu,“ uvedl jihlavský zastupitel Martin Laštovička (KDU-ČSL) v podkladech pro říjnové zasedání zastupitelstva.



V rámci zasedání zastupitelé odhlasovali, že primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD) má do konce letošního roku obnovit jednání s opatem Strahovského kláštera.



„Nevím, jestli si s ním stihnu sjednat schůzku do konce letošního roku. Dávám si za úkol podat informace na prvním zastupitelstvu v příštím roce,“ slíbil primátor. Přemyslovský kříž z Jihlavy byl roku 2010 prohlášen Národní kulturní památkou. Primátor bude tedy muset jednat i s budoucím ministrem kultury.



„Kříž věnoval panovník do konkrétního jihlavského kostela k uctívání. Byl to politický akt věnovaný královskému městu. Po posledním restaurování vydrží dle pražského opata jedno nebo maximálně dvě převezení. Opat také připustil, že po dokončení rekonstrukce kostela svatého Jakuba, by se kříž mohl do Jihlavy vrátit. Dokonce jmenoval i místo kam, ale museli by být zajištěny další technické parametry,“ prozradil informace ze srpnového jednání s opatem Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Jihlavští farníci vidí v této kauze ale politický podtext. „Kříž je především předmětem náboženského kultu, není ve vlastnictví města, a tudíž se v striktně právním smyslu jedná o interní záležitost vlastníka,“ vyjádřil se farář Římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba Petr Ivan Božik. Dle něj je originál jako církevní předmět umístěn v unikátním církevním prostoru a v podmínkách odpovídajících jeho hodnotě a zabezpečujících jeho uchování pro budoucnost. „Identická faksimile je umístěna v kostele svatého Jakuba Většího, který je zároveň nejnavštěvovanějším kostelem v Jihlavě, kde je s povděkem věřících přijímána,“ dodal Božik.



Poprvé se o navrácení kříže snažil už bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS). „Opat mi navrácení nejprve přislíbil. Na další schůzce mi ale řekl, že svůj slib musí porušit v zájmu památky kvůli odborníkovi, který mu řekl, že jakýkoliv transport může památku poškodit, přestože je zrekonstruovaná, tak není v dobrém stavu. Tou dobou také v Jihlavě nebylo vhodné místo v kostele,“ připomněl Vymazal.



Přemyslovský krucifix z Jihlavy s ukřižovaným Ježíšem má tvar ypsilon. To je dle historiků symbol stromu života. Byl vyřezán z topolového dřeva a polychromován. Jeho výška je asi dva metry. Vznikl někdy kolem roku 1330 v Německu. Do Jihlavy ho věnoval panovník Přemysl Otakar.



V současné době je vystaven v obrazárně Strahovského kláštera v Praze.