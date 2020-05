Ve stejném duchu pak mluvil u příležitosti podepsání dlouhodobé smlouvy mezi Duklou a společností CZ Loko i náměstek primátorky Petr Ryška (ODS). „Nikdo neřekl, že pokud by si Dukla vybojovala postup, tak ho nerealizuje. Ale v současné době je reálnější, že postup bude až s novou arénou,“ řekl.

Ambice má i šéf hokejistů Bedřich Ščerban, jedním dechem ale dodává, že v Kraji Vysočina není žádný stadion spňující podmínky pro hraní extraligy. „Pro nás by to znamenalo se stěhovat mimo kraj a nevím, jestli by nás někdo přijal. Jakmile se někam nastěhujeme, vezmeme fanoušky a sponzory domácímu klubu,“ vysvětlil a dodal, že poslední klub, se kterým krachla jednání, bylo Znojmo.

Nicméně dle Bekeho má radnice zájem na tom, aby hokejisté byli úspěšní a ideálně postoupili. „Pak budeme řešit, co se s tím případně bude dělat dál,“ uvažoval. „Vedení města nemá zájem zasahovat do výsledků a říkat, jak mají hráči hrát nebo nehrát. Je to sportovní agenda a vedení města se v tom neangažuje,“ uzavřela primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).