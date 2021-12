Obec chtěla v místní části Janštejn vybudovat domov důchodců, z toho ale sešlo. „Máme dům s pečovatelskou službou, chtěli jsme k němu postavit i domov důchodců, ale na kraji nám řekli, že nebude zařazen do sítě,“ pokrčil rameny starosta Jan Lapeš. Radnice zajistila výběrové řízení na demolici domu číslo popisné. 96, která se uskuteční tuto zimu. Vybrala i projekční kancelář, která zpracovává projekt a zajišťuje stavební povolení na výstavbu osmi bytů včetně komerčního prostoru.

Horní Dubenky přitom už aktuálně mají 91 bytů a všechny jsou obsazené. Jan Lapeš je starostou už přes pětatřicet let a tak je to zejména jeho zásluha, že obec žádné byty po revoluci neprodala, zrekonstruovala je a nyní z nich má příjem do rozpočtu.

Navíc v obci průběžně další byty vznikaly, například ve zdravotním středisku. Tam radnice před jednadvaceti lety postavila pět bytů a investice do nich se už vrátila. „Máme jen nájemní byty, nic jsme neprivatizovali. Velká města v devadesátých letech bytový fond prodala a jak teď můžou něco řešit? Peníze dostaly a nemají nic. My jsme do bytů investovali a teď nám třicet let ponesou,“ vysvětlil starosta.

Je pochopitelně přesvědčen, že jeho filozofie je správná. „Všichni se schovávají za to, že jsou to starosti navíc, ale když se o to staráte, tak je to relativní. Za prvé je to majetek a za druhé je z nich příjem,“ řekl a přidal i perličku: „V Janštejně máme čtyři formy vlastnictví – obecní, družstevní, společenství vlastníků, to jsou i byty sklárny a pak dva domy jsou soukromé.“