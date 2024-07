Rozšiřování modrých zón pak ovlivňuje i parkování u nemocnice. „Naše parkoviště jsou plná těmi, kteří jsou vytlačování z centra a okolí a někde svoje auto nechat musí. Což je nám líto, ale bohužel nemůžeme sloužit jako záchytné parkoviště pro Jihlavu,“ uvedla již dříve mluvčí Monika Zachrlová. Pracuje se proto na systému, který zvýhodní ambulantní a hospitalizované pacienty. „V praxi to bude vypadat tak, že například pacientovi v lékařské zprávě vyjede také unikátní QR kód, který mu dá slevu na parkovném,“ poodhalila mluvčí.

Lidé to přitom mají relativně blízko na parkoviště P+R v Pelhřimovské ulici, to ale bývá od rána plné. Naopak u Möbelixu nebo Unihobby vidí parkování lidí, kteří nejedou nakoupit, velmi neradi, dochází i k namátkovým kontrolám účtenek. Praxe z jiných firem je mimo jiné taková, že se kolegové sejdou na okraji města, kde nechají auta a do práce pokračují společně jen jedním.