Radnice nechala opravit opuštěnou vilu v Lesnově

Jihlava – Do opuštěné vily na okraji krajského města v Lesnově se na přechodnou dobu přestěhoval jihlavský denní stacionář Integrovaného centra sociálních služeb (ICSS). Dva roky opuštěnou budovu musela radnice nechat nejprve zrekonstruovat.

Takto vypadá donedávna opuštěná vila v Lesnově.Foto: archiv Magistrát města Jihlavy

„Nechali jsme doplnit sociální zařízení, upravit podlahy, opravit část omítek a vymalovat. Součástí jsou i bezbariérové úpravy u vstupu a úpravy chodníku,“ popsal zásahy v celkové hodnotě 268 tisíc korun náměstek primátora pro správu městských realit Radek Popelka (ANO).



Centrum potřebuje náhradní prostory z důvodu rekonstrukce svého sídla v Žižkově ulici 106. „Je tedy dočasně nastěhované do někdejšího sídla Správy městských lesů na adrese Pod Rozhlednou 8,“ dodal tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.



Někdejší sídlo Správy městských lesů nyní bude užívat devět klientů a čtyři zaměstnanci. „Dokončení rekonstrukce budovy v Žižkově ulici je naplánované na srpen 2018,“ doplnil Tulis. Městská společnost Správa městských lesů využívala vilu na okraji Jihlavy do roku 2015. Poté se společnost přestěhovala do nových prostor v Rantířovské ulici.

„Nebylo úplně snadné najít náhradní prostory, které budou vyhovující pro poskytování služeb ICSS. Jsem rád, že se nakonec našlo řešení vyhovující aktuálnímu požadavku, provedené úpravy zároveň přispěly k udržení budovy v dobrém stavu pro další využití,“ uvedl náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Vratislav Výborný (ČSSD).

ICSS po dobu rekonstrukce přesunula jinam i pobytové odlehčovací služby. Ty lidé najdou v ulici Za Prachárnou, ostatní provozy centra zůstávají bez změny v Brtnické ulici.