Ta by podle zastupitelstva městyse neměla obsahovat podíl z poplatku za tvorbu územní studie, za projektovou dokumentaci, a zejména za přeložku sítí. Zájemci o parcely by neměli platit ani za zřízení veřejného osvětlení. „Nákladová cena pak vychází na 840 korun za metr čtvereční,“ spočítala starostka Martina Lisová.

Souhrnné náklady na metr čtvereční jsou přitom zhruba 980 korun a tržní cena obvyklá ve Věrném Jeníkově je více než třináct stovek za metr. Jedná se totiž o klidnou lokalitu, která je blízko dálnice D1 a nabízí veškerou infrastrukturu. „Nechceme ztratil lidi, kteří tady mají kořeny,“ prohlásila žena ve vedení městyse.

Devatenáct rezervací je z rozmezí let 2013 až 2018, v aktuálním volebním období už nikdo z místních zájem neprojevil. Radnice nyní zjišťuje, kolik z lidí s rezervacemi má stále zájem. Nepočítají s tím, že to budou všichni. „Třeba jich bude mít zájem sedm. Spousta z těch lidí počítá se šesti stovkami za metr, které to byly před třemi roky,“ uvažovala nahlas Lisová.

Zároveň zastupitelé odhlasovali, že skrz Mobilní rozhlas zjistí, jestli je mezi občany naopak ještě někdo, kdo má zájem stavět. Tito lidé by měli být rovněž nějak zvýhodněni. Už ale nebudou mít cenu 840 korun za metr.

Představou zastupitelů je mít dvě, maximálně tři varianty ceny. „Důležité jsou podmínky prodeje a postup, který bude zákonný,“ je si vědoma Lisová a vše konzultuje s právníkem městyse.

Obavy, že by o parcely neměl nikdo zájem, budou zřejmě liché. Starostka eviduje už nějakých čtyřicet žádostí od přespolních, tento počet se stále zvyšuje.

Pod aktuálními šestadvaceti parcelami může do budoucna být ještě jednou tolik pozemků. Jejich zasíťování už nebude tak nákladné, ale na druhou stranu bude potřeba investovat do intenzifikace čistírny odpadních vod.

Aktuálně dá městys za zasíťování téměř pětadvacet milionů, dalších více než osm milionů bude platit Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.