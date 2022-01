Na druhou stranu se při sledování dopravy ne vždy potvrdily stížnosti místních. Auta údajně jezdí rychle i Horní ulicí podél řadových domů, to ale radar nepotvrdil – rychleji než padesát kilometrů v hodině tam jelo jedno auto z deseti. V drtivé většině to navíc bylo z kopce. Většinou předpisově jezdili řidiči i v ulici Čs. armády, kde jsou po obou stranách domy.

Radnice v Lukách nyní řeší, jaký způsob měření vybere. „My se musíme rozhodnout, jestli to bude orientační, to většinou moc velký účinek nemá, nebo úsekové měření. Pokud se rozhodneme pro úsekové měření, musíme vyřešit, jak to bude s udělováním pokut,“ řekl Viktor Wölfl a dodal: „Je to jediná šance, jak zvládnout situaci.“

Jízda na červenou

Další postup projedná starosta nejdříve s radními, poté s policií a odborem dopravy na jihlavském magistrátu. Následně při jednání na březnovém zastupitelstvu se může svými podněty zapojit i veřejnost. „Budeme mít náklady na pořízení zařízení, které se vrátí. Část lidí si bude myslet, že je radnice šikanuje, ale je to v zájmu všech,“ uvědomuje si starosta .

Kde řidiče například hlídají radary

Benátky a Ždírec nad Doubravou

Krátká Ves u Havlíčkova Brodu

Kámen na Havlíčkobrodsku

Bílek u Chotěboře

Havlíčkova ulice v Chotěboři

Jihlavský tunel

Hosovský kopec v Jihlavě

Brněnská ulice v Novém Městě na Moravě

Rokytno u Sněžného

Výsledky přitom ukázaly, že někteří řidiči překročili rychlost i u semaforu a jeli na červenou. „Jestli někdo jede na červenou, tak to svědčí o jeho úrovni. To nikdo normální nedělá. Takoví lidé by měli přijít o řidičský průkaz,“ prohlásil Wölfl.

Ve Školní ulici, kde semafor je, navíc pořád chybí kus chodníku a děti chodí do školy a školky po silnici. Radnice proto plánuje změny. „Máme platné stavební povolení, budeme žádat o dotaci a i když ji nedostaneme, tak ten kousek letos uděláme. Je to nebezpečné místo,“ vypozoroval Viktor Wölfl s tím, že když městys vybudoval dlouhý chodník v horní části ulice, děti po něm automaticky začaly chodit.

Do radarů přitom investují i další města na Vysočině. Jedno z nejnovějších míst je mezi Ždírcem nad Doubravou a místní částí Benátky. Předtím u Krátké Vsi na Havlíčkobrodsku. Radary řidiče hlídají zejména na Chotěbořsku nebo v Jihlavě. Tam jsou úseková měření v tunelu a na Hosovském kopci.

Jihlavský opoziční zastupitel Zdeněk Faltus by rád viděl radar v Horním Kosově. Úsekové měření zvažují i na frekventované silnici I/38 v Jakubově na Třebíčsku, kde zatím funguje zpomalovací semafor.