Reakce ODS: Otázka je, kam bude republika směřovat

Vysočina - S potěšení sledoval v Modrém domě v Jihlavě výsledky voleb do Poslanecké sněmovny volební štáb Občanské demokratické strany.

Jan Tecl, lídr ODS na Vysočině.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

"V rámci republiky získala ODS krásné druhé místo, díky vysokému počtu hlasů našich voličů. To jsme snad ani neočekávali, rovněž výsledek pro ODS konkrétně na Havlíčkobrodsku je velmi potěšující a zavazující," komentoval výsledky voleb starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl, lídr ODS pro Kraj Vysočina, ale jak vzápětí dodal, je otázkou, kam bude Česká republika směřovat s ohledem na vítězství Andreje Babiše a hnutí ANO.

Další kroky budou podle Tecla následovat v době, kdy se začne sestavovat vláda a to rozhodně nebude jednoduché.. "To že ANO zvítězilo, dobře není. Já poslancem nebudu, poslanecké křeslo za Občanskou demokratickou stranu obhájila paní Miroslava Němcová, která bude ODS, věřím, reprezentovat stejně dobře a důstojně, jak to dělala dosud. Mě nemrzí, že jsem post poslance nezískal, řídím se heslem, že všechno zlé, je pro něco dobré," dodal Jan Tecl.