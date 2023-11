To nesporně. Roli hraje i to, že si uvědomí, v jaké situaci budou na oddělení provozně. Nemyslím, že by na ně někdo tlačil, to asi tak nebylo. Ale když si uvědomíte, že jde celé oddělení do směnného provozu a vy byste tam byl jediný v normálním režimu, bude to hrát roli.

Já nevím, jak si to mám vysvětlit. Lékaři se tak rozhodli , je to jejich zákonné a občanské právo.

Je komunikace vedení nemocnice s lékaři odmítajícími přesčasy korektní?

Proč by neměla být? Jsou to naši lidé, já jiné nemám a budu rád, když to neskončí sociálním masakrem. Já se s nimi musím bavit korektně a upřímně říkám, že využívají svého zákonného a občanského práva.

Sám jste lékař. Máte tedy pro protestující lékaře pochopení, nebo vidíte spíše fakt, že nemocnice může být v problémech a byl byste radši, kdyby nikdo neprotestoval?

Byl bych radši, kdyby lékaři neprotestovali, ale mám pro ně pochopení. (úsměv) Protestující mají pravdu. Je to tak, že jedna profesní skupina, a teď nemyslím jen lékaře, ale zdravotníky obecně, je postavená do situace, kdy pro ní neplatí část zákonných norem, které platí pro všechny ostatní. Ale to je roky. A stát místo toho, aby se s nimi snažil dohodnout na podmínkách, arogantně se jim vysmívá, řekl bych.

Akutní péče má být v jihlavské nemocnici i v prosinci zajištěná. Co když ale byť jeden z doktorů onemocní – nezhroutí se pak celý systém?

Nesmí se zhroutit. Všichni jsme lidé, jsme si vědomi, v jaké jsme situaci a jaká je naše profese. Očekávám, že kdyby hrozily vážné problémy, jsme schopní vše zajistit tak, aby k ohrožení života lidí potřebujících neodkladnou péči nedošlo.

Takže chod nemocnice bude zajištěný, ať se bude dít cokoliv?

Musí být zajištěný. Nikdo, a ani protestující lékaři, nechce, aby lidi na tuto situaci doplatili. Nedej bože někdo zemře nebo bude vážně poškozen na zdraví. To nehrozí. Bude omezený provoz tak, jak běžně sloužíme o víkendech a svátcích. V těch dnech se o lidi také postaráme a neumírají.

Plánované operace obecně odklad snesou, ale někteří pacienti se potýkají s bolestmi – řešíte jednotlivé případy individuálně, nebo jsou odložené všechny plánované operace?

Dohoda byla jasná. Zdržení u pacientů s onkologickým onemocněním bude v horizontu dnů, maximálně týdnů. Nechceme, aby došlo k takovému prodlení, aby se snížila naděje na vyléčení nebo stabilizaci. A ostatní operace, pokud bude možné je provozně zvládnout, se bude snažit dělat každé oddělení. Ale není tam moc prostoru. Co se týče operací, jsme závislí na počtu anesteziologů, počtu sálů a narkóz, které nám mohou poskytnout v tomto režimu.

Dokážete odhadnout situaci po Novém roce? Hrozí, že doktoři budou dál odmítat přesčasy a prosincový stav bude pokračovat?

Byl bych rád, kdyby to tak nebylo. Ale reálně to hrozí a jestli k tomu něco přispívá, tak je to způsob komunikace ministerstva a vlády. To je ukázka toho, jak nezvládnout krizovou situaci. To jsme viděli i mezi zástupci českého státu a zástupci protestujících lékařů.

Ale v této situaci asi vy jako ředitel Nemocnice Jihlava nic nezmůžete. Můžete jen sledovat, jak jedná vláda…

Ano, je to na vládě a na tom, jaké si bude hledat partnery pro diskuzi. Ani to nevidím moc šťastně. Je to takzvaně pravicová vláda, která má svojí představu o tom, jak se nakládá se zaměstnanci.